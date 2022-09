In Municipio l’annuale visita della delegazione di Worms

Nel fine settimana il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi e l’assessora alla Cooperazione internazionale e alla Pace Daria Jacopozzi hanno ricevuto in Municipio la delegazione tedesca proveniente dalla città di Worms, in visita alla città di Parma fino al 26 settembre.

Ogni anno infatti l’Associazione Parma-Worms, nata dal gemellaggio tra le due città, sottoscritto il 26 maggio 1984, organizza per i cittadini di Worms un viaggio culturale a Parma.

“La nostra città – ha esordito il presidente del Consiglio Alinovi – è impegnata da quasi quarant’anni nel gemellaggio con Worms e si è stabilita un’autentica amicizia che intendiamo coltivare e rafforzare. Dialogando con la vice sindaca Stephane Lohr, che abbiamo avuto il piacere di conoscere in questa occasione, abbiamo convenuto sull’importanza di accrescere questa collaborazione anche attraverso il confronto sulle buone pratiche amministrative, in particolare riguardo l’ambiente, i cambiamenti climatici, le sfide energetiche e sui processi di partecipazione civica: tematiche sulle quali le nostre amministrazioni intendono impegnarsi nei prossimi anni con lo scopo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei nostri cittadini”.

“Il gemellaggio Parma – Worms, grazie al quale ci troviamo qui insieme oggi – ha sottolineato l’assessora Jacopozzi – rappresenta un ottimo esempio di sguardo in prospettiva sul domani: soprattutto in questo difficile momento storico è fondamentale investire nella cooperazione internazionale e nella capacità di ricominciare per l’Europa, consolidando le alleanze e amicizie tra Paesi che possano essere portatrici di pace per poter guardare a un futuro completamente diverso. Propongo anche a voi di pensare a un Assessorato alla Pace in modo da sviluppare con più forza percorsi politici su un tema così attuale”.

La Vice Sindaca di Worms ha molto apprezzato questo nuovo stile di gemellaggio, che potrà concretizzarsi, nel prossimo maggio a Worms per la delegazione di Parma, in un seminario su temi amministrativi e politici da preparare insieme nei prossimi mesi.

La delegazione di quest’anno, composta da 40 persone e accompagnata dalla Vice Sindaca di Worms Stephane Lohr, dalla Presidente e dal Vice Presidente dell’Associazione Parma-Worms Marita Tann e Sergio Cusinato, ha iniziato la sua visita a Parma proprio dal Municipio e nei prossimi giorni di soggiorno avrà modo di scoprire la città e il territorio, il Consorzio Produttori Latte per capire come viene prodotto il Parmigiano Reggiano, la Reggia di Colorno e il Museo del Culatello oltre alla Corale Verdi, realtà con la quale i cittadini di Worms hanno uno speciale rapporto di amicizia (molti ne sono soci).

Il gemellaggio Parma – Worms

Il Patto di Gemellaggio tra la città di Parma e quella di Worms prevede scambi nel settore culturale e economico. L’associazione Parma-Worms fondata da Hans-Joachim Rühl, divenuto negli anni cittadino italiano, innamorato di Parma, ha promosso diversi scambi con le realtà culturali di Parma, in particolare la Corale Verdi e il Corpo Bandistico G. Verdi e le Scuole superiori di entrambe le cittadine. Nel 2019 sono stati celebrati a Worms i 35 anni di gemellaggio con un concerto della Corale Verdi e della Bing Band di Worms nel Teatro Municipale e a Parma con il rinnovo del Patto di Gemellaggio. Scambi periodici sono stati organizzati tra le amministrazioni delle due Città.