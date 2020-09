Il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Pasqualino Toscani, ha fatto tappa in municipio. Lo hanno accolto il Sindaco, Federico Pizzarotti; l’Assessore al Bilancio, Marco Ferretti, l’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, il Comandante della Polizia Locale, Roberto Riva Cambrino, ed il Direttore Generale, Marco Giorgi. Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo in cui sono state gettate le basi per le future collaborazioni, soprattutto in tema di sicurezza.