In piazza Garibaldi lettura dei nomi di 12mila bambini palestinesi e israeliani uccisi

Il Comune di Parma darà seguito all’iniziativa che si è svolta il 14 agosto scorso a Monte Sole (Bologna), per iniziativa del cardinale Matteo Maria Zuppi e dei monaci della Piccola Famiglia dell’Annunziata, in cui lo stesso cardinale ha partecipato alla lunga lettura dei nomi dei bambini uccisi a Gaza.



Domani, mercoledì 20 agosto, anche a Parma, per l’intera giornata, sarà data lettura dei nomi di dodicimila bambini uccisi, di età tra 0 e 12 anni. L’iniziativa si svolgerà in Piazza Garibaldi, dalle 9 alle 19.



L’Assessora alla Pace Daria Jacopozzi ha rimarcato come “leggere quei nomi significhi riconoscere che quelle persone sono esistite. Vuol dire affermare, anche nel loro nome, che in quell’area, come in tutte le aree colpite da guerre, si deve cessare l’uso delle armi, stabilire il rispetto del diritto internazionale e la pace”.