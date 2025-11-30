In piazzale della Pace si pattina. Una pista di ghiaccio accompagnerà il Natale di Parma

Si chiama Parma On Ice e sarà il cuore del Natale 2025. Una pista di pattinaggio di 25 metri di lunghezza è stata inaugurata stamattina dal ViceSindaco e Assessore alla Cultura e al turismo del Comune di Parma Lorenzo di Parma. Insieme al dirigente del Settore Alessandro Puglisi e alla responsabile del Settore Turismo Emma Pincella e ai gestori ha tagliato il nastro insieme ai primi piccoli utilizzatori di una pista completamente nuova realizzata per le Festività di Parma che sarà accanto all’Ara verdiana fino a gennaio inoltrato accompagnando famiglie bambine e ragazzi nelle prossime settimane.

Dalle 10 alle 20 ogni giorno pattini e musica offriranno l’occasione per stare insieme, divertirsi e anche volendo imparare una disciplina con gli istruttori disponibili a lezioni guidate.

Per i bambini sono disponibili slitte colorate per pattinare insieme ai genitori e la pista offre l’ingresso gratuito alle persone portatrici di disabilità.

Nei weekend dell’Immacolata e di Santa Lucia verranno offerti anche spettacoli di pattinaggio artistico e accanto alla pista di ghiaccio arriverà anche un’affascinante racconta fiabe avvolta da una coperta di candida neve che accanto alle fontane e al mercato gastronomico che arriverà le trottatoie dall’8 dicembre intratterrà i più piccoli nei pomeriggi di shopping natalizio.