In Provincia l’incontro tra il presidente Fadda e i sindacati Cgil, Cisl e Uil

Tanti i temi trattati nel corso di un incontro, a Palazzo Giordani, tra il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed i sindacati Cgil, Cisl e Uil rappresentati dai segretari generali Lisa Gattini (Cgil), Angela Calò (Cisl) e dal responsabile welfare e sanità per il coordinamento Uil Emilia Romagna sede di Parma Maurizio Frigeri.

Tra le tematiche approfondite i progetti legati al Pnrr con l’impegno, da parte della Provincia, a concludere gli interventi in atto entro la scadenza del 2026 e il punto sulla riorganizzazione del sistema sanitario provinciale per fare in modo che le prestazioni siano erogate in maniera uniforme in tutto il territorio Parmense.

Approfondimenti, poi, anche sullo sviluppo infrastrutturale – con passaggi sui temi dell’aeroporto e della TiBre – e sulla collaborazione interistituzionale tra comuni.

Si è parlato inoltre dell’operatività del Tavolo Salute, sicurezza e legalità del lavoro con riferimento al sistema degli appalti del nostro territorio e dell’intenzione, da parte della Provincia di Parma, di chiedere alla Regione Emilia-Romagna di poter avere, nuovamente, competenza diretta su alcuni ambiti come caccia, pesca, ambiente e lavoro.

“L’incontro è stato molto importante – commenta il presidente Fadda – per fare il punto su diversi temi rispetto ai quali la Provincia, come ente di riferimento e di supporto a tutti i 44 comuni del Parmense, vuole avere un ruolo attivo insieme a tutti i portatori di interesse, in primis le rappresentanze sindacali. L’intento, come sempre, è quello di operare seguendo il principio della responsabilità collettiva condividendo una strategia integrata d’azione”.