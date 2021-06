In quattro anni ha spacciato cocaina in città per oltre 48mila euro: arrestato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Parma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica (PM dott.ssa D. Nunno), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo (Giudice Dott.re L. AGOSTINI), nei confronti di un trentenne cittadino nigeriano, gravato da diversi precedenti di polizia, in Italia senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’indagine ha avuto inizio il 13 marzo 2021, quando i militari della Compagnia ducale notavano transitare in via Toscana il 30enne in sella ad una bicicletta elettrica e, dopo essersi affiancato ad un automobilista in sosta, scambiarsi velocemente qualcosa. I militari, identificato l’acquirente e ottenuto il numero di telefono del pusher, con lo sviluppo delle analisi dei tabulati telefonici hanno individuato la clientela “fidelizzata”. Sono state pertanto acquisiti i contributi dichiarativi di oltre una decina di persone che hanno riferito di aver acquistato droga (quasi sempre cocaina) dall’indagato e che lo hanno altresì individuato in foto, consentendo di svelare una florida attività di spaccio, condotta dall’arrestato fin dal 2017.

Sono state ricostruite circa 900 cessioni di stupefacente per un importo complessivo di oltre 48.000 euro.

Il GIP ha concordato con la ricostruzione operata dalla Procura, ritenendo pertanto l’insussistenza della diminuente del V comma dell’art. 73 DPR 309/90, in quanto, se da un lato le cessioni singole erano sempre riferite a quantitativi modesti di droga, dall’altro si è trattato di un complesso articolato di cessioni durate nel tempo con modalità e tecnica costante, così da rendere certamente più grave la complessiva condotta dell’indagato; e pertanto ne ha disposto la custodia in carcere. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Parma.

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino