Il Sindaco Pizzarotti alla scuola “Monumento ai Caduti” per ricordare i Caduti della Prima Guerra Mondiale dell’ex Il Sindaco, Federico Pizzarotti, ha preso parte, nei giorni scorsi, alla cerimonia in ricordo dei Caduti della Prima Guerra mondiale dell’ex Comune di San Lazzaro presso la scuola “Monumento ai Caduti” di Via Emilio Lepido.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Prefetto Antonio Lucio Garufi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla scuola, Secondo Gola, Donato Carlucci in rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e d’arma e le massime autorità militari cittadine.

Momenti emozionanti sono stati quelli in cui i bambini, seguiti dalle autorità, hanno deposto la corona ai piedi delle lapidi a memoria dei caduti dopo aver cantato l’inno nazionale e la Canzone del Piave.

E’ stata inoltre ricordata la ricorrenza dei cento anni dalla traslazione presso l’Altare della Patria della salma del Milite Ignoto. Un simbolo di identità nazionale: il soldato, il fratello e il figlio del Paese appartenente a quella moltitudine che non fece ritorno. Il Consiglio Comunale di Parma ha recentemente conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, così come tutti i comuni della provincia.

L’edificio, che ora ospita la scuola, è stato eretto nel 1926 su progetto dell’architetto modenese Riccardo Bertolomasi ad opera dell’allora Comune di S. Lazzaro, del Ministero della Pubblica Istruzione e di Enti Benefici del Comune altre al contributo e alla volontà di molti privati cittadini, benefattori, per rendere omaggio ai caduti della 1° Guerra Mondiale 1915-18 e per “accogliere ed educare gratuitamente, nei giorni feriali, bambini bisognosi di ambo i sessi del Comune e per provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti della loro tenera età”.