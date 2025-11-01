In ricordo di Cesare Bacchi, una donazione per i pazienti dell’Oncologia di Parma

In ricordo del signor Cesare Bacchi, le figlie Chiara e Alessia hanno scelto di compiere un gesto di solidarietà donando, tramite l’associazione Verso il Sereno, una carrozzina pieghevole standard, una carrozzina leggera, un supporto dorsale e diversi cuscini cilindrici di varie misure al reparto di Oncologia Degenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Il prof. Marcello Tiseo, direttore dell’Oncologia medica, ha sottolineato come “in oncologia il lavoro quotidiano sia guidato da una reale multidisciplinarietà, grazie all’integrazione tra équipe medica, infermieristica e riabilitativa, al fine di accogliere la persona in ogni fase della malattia e sostenere il percorso clinico e psicologico di cura”.

La coordinatrice infermieristica Simona Bertinelli, ha espresso profonda gratitudine verso Chiara e Alessia, evidenziando che “questa donazione concreta valorizza la dimensione assistenziale: gli ausili favoriranno comfort, sicurezza e dignità per i pazienti, permettendo interventi personalizzati e nel rispetto delle fragilità individuali”. Ai suoi ringraziamenti si sono uniti quelli dell’infermiere Marco Alfredo Arcidiacono e dell’oncologo palliativista Gian Paolo Bacchini.

Dal punto di vista riabilitativo, i coordinatori della Medicina riabilitativa Marco Benegiamo e Barbara Parenti, con il fisioterapista Marco Riccò, hanno ricordato come “la riabilitazione oncologica sia un processo complesso dal forte valore psicologico, capace di restituire non solo capacità motorie, ma anche fiducia e benessere emotivo. I nuovi presidi consentiranno di potenziare ulteriormente le pratiche riabilitative e di migliorare la qualità della vita dei pazienti”.

L’associazione Verso il Sereno ha infine ringraziato la famiglia Bacchi per il gesto di sensibilità e vicinanza, che contribuirà a offrire un’assistenza sempre più completa e un sostegno concreto alla persona durante tutto il difficile percorso della malattia.