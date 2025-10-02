In scena al Teatro al Parco: Pasolini, Corpi Disarmanti e Luminosi

Per i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Monica Casadei, coreografa e direttrice artistica di Artemis Danza, firma il riallestimento di “PASOLINI – CORPI DISARMATI E LUMINOSI”.

Prodotto da Compagnia Artemis Danza, è realizzato in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti (Parma), Tieffe Teatro – Teatro Menotti (Milano) e vincitore del Bando Accessibilità allo Spettacolo dal Vivo di artiste/i con disabilità 2025 del MIC. Lo spettacolo è parte del progetto To Be… Umanità in movimento sostenuto da Fondazione Monte Parma e Comune di Parma.

Al centro del progetto l’incontro tra la poetica di Pier Paolo Pasolini e la ricerca coreografica e drammaturgica di Monica Casadei. La creazione per 7 danzatori, una performer e una voce recitante, è un omaggio poetico, fisico e politico a uno dei maggiori intellettuali del Novecento italiano in cui i corpi, fragili resistenti, disarmati e luminosi, diventano potente veicolo espressivo e simbolico dell’estetica pasoliniana.

“Pasolini – Corpi disarmati e luminosi” è un atto performativo che intreccia corpo, parola, suono, in cui la diversità è forza creativa e la marginalità diventa atto di resistenza contro l’omologazione, nel segno di un Pasolini profondamente attuale.

La pièce che ha debuttato al Teatro Menotti di Milano sarà in scena il 6, 7 e 8 ottobre 2025 presso per la stagione del Teatro al Parco.

Per garantire la più ampia accessibilità, la serata del 7 ottobre sarà arricchita dal servizio di audiodescrizione per il pubblico non vedente, curata da Valentina Ingrande e con la voce di Stefania Biacchi; per la replica dell’8 ottobre le parti testuali dello spettacolo saranno tradotta nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) a cura di Cinzia Barbieri e Marica Maranesi

CREDITS

Coreografia e regia Monica Casadei

Musiche AAVV

Voci registrate Davide Tagliavini, Monica Casadei

Drammaturgia musicale Davide Tagliavini

Danzatori e performer Monica Barone, Sally Demonte, Alfonso Donnarumma, Chiara Falzone Susanna Ferrante, Costanza Leporatti, Mattia Molini, Christian Pellino, Salvatore Sciancalepore

Produzione Compagnia Artemis Danza

In collaborazione con Solares Fondazione delle Arti, Tieffe Teatro

con il sostegno del MiC – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

To Be…Umanità in movimento, progetto sostenuto da Fondazione Monte Parma e Comune di Parma