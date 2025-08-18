In un negozio di via Fleming ubriaco e armato di coltelllo: 35enne denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato uno straniero per porto di armi od oggetti atti ad offendere e lo ha sanzionato per ubriachezza molesta, in relazione ai seguenti fatti.

Nella serata di ieri, un equipaggio delle Volanti, su indicazione della Sala Operativa, è intervenuto in via Fleming per una segnalazione di un uomo armato di coltello all’interno di un esercizio commerciale.

Sul posto, gli agenti hanno parlato con la richiedente, che ha riferito di aver contattato la Centrale Operativa per segnalare un soggetto di origine sudamericana che brandiva un coltello. Il soggetto in questione stava consumando una bevanda alcolica nello spazio esterno del locale ed era in evidente stato di alterazione, proferendo parole sconnesse e prive di senso logico all’indirizzo degli operatori di polizia.

Nelle immediate vicinanze, occultato in una fioriera, è stato rinvenuto un coltello da cucina corrispondente alle descrizioni fornite dalla richiedente. L’arma è stata immediatamente sequestrata dal personale operante.

Alla luce dei fatti, il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura per fotosegnalamento.

Al termine delle attività di rito, un 35enne dominicano, residente a Parma, regolare sul territorio nazionale ed incensurato, è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza molesta.