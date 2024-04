Inaugura sabato 27 marzo a Palazzo Marchi “Intersezioni & Next Generation”

Inaugura sabato 27 aprile, nell’incantevole cornice di Palazzo Marchi, con un doppio appuntamento, in collaborazione con Interno Verde Parma, la V edizione di Intersezioni & Next Generation, la rassegna di danza e arti performative diretta da Monica Casadei, curata dalla Compagnia Artemis Danza, realizzata grazie al sostegno del Comune di Parma, che proseguirà sino al 29 maggio.

In scena, alle ore 18 e ore 19, tre brevi azioni performative: il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto presenterà“A Gig”, microdanza coreografata da Diego Tortelli, che tocca da vicino lo sguardo del pubblico, come una piccola sorpresa in un contesto dove una performance è inaspettata, e “SoaC” di Federica Galimberti e Cristiano Buzzi, in cui due danzatori utilizzano la tecnica hip hop nelle sue innumerevoli declinazioni per creare uno spettacolo poetico e potente. I danzatori di Artemis con “Artemis Experience” offriranno un’emozionante performance di danza “garden specific” ispirata all’universo di Rossini, con coreografie di Monica Casadei. La combinazione di movimenti corporei, uniti alla bellezza del giardino in cui si svolgerà la performance, creerà un’atmosfera magica e coinvolgente. Agli spettacoli potrà seguire una visita guidata del percorso museale di Palazzo Marchi, in collaborazione con Archeovea, un viaggio nella storia e nell’arte che resero il ducato borbonico un faro culturale dell’Europa moderna.

Lo spettacolo dura 30 minuti

Durata spettacoli 30 minuti, ingresso solo performance 3 euro, con visita guidata 8 euro, prenotazione obbligatoria, fuori abbonamento.

Novità di questa edizione è l’abbonamento “Serate di maggio” con 4 appuntamenti a 20 euro, acquistabile in loco il 27 aprile a Palazzo Marchi e il 7 maggio al Teatro al Parco, con accesso prioritario senza fila alla cassa.