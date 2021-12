Inaugurata a Parma la nuova sede della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia

Trentacinque anni al fianco dei malati di fibrosi cistica e a sostegno delle loro famiglie sono un tempo importante, un momento di bilanci di quanto promosso nel passato e di quanto ancora organizzare per il futuro. Un anniversario che si chiude con un evento rilevante, l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione a Parma, un luogo dove si accolgono e patrocinano le istanze e dove le persone sanno di trovare appoggio e sostegno nel loro percorso di malattia.

La nuova sede, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale attraverso Parma Infrastrutture, si trova al n. 32 di via Leonardo Da Vinci, ed è proprio qui che sabato, 4 dicembre c.a. è avvenuto il taglio del nastro alla presenza dell’assessore del Comune di Parma, Michele Alinovi. Presenti inoltre rappresentanti dell’Az. Ospedaliera AOU e dell’AUSL di Parma e rappresentati di associazioni amiche che con Lifc Emilia condividono la solidarietà. Ad accoglierli una rappresentanza del direttivo dell’Associazione con il Presidente, Danilo Garattini e la Vicepresidente, Antonella Tegoni, insieme a tanti soci e amici che da sempre lavorano e si prodigano per migliorare la qualità di vita dei malati di fibrosi cistica e favorire la ricerca di una cura definitiva che al momento non c’é.

La nuova sede, che risponde allo stesso numero telefonico di sempre, 0521775896 , grazie a più ampi spazi sarà luogo di incontro e confronto per coloro che vogliono conoscere, avvicinare e sperimentare solidarietà concreta verso i pazienti con Fibrosi Cistica. Avvicinandosi il Natale il momento dell’inaugurazione è stato anche l’occasione per un brindisi augurale allietato dall’assaggio del panettone artigianale offerto dai Maestri Pasticceri di Athletichef e dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano che quest’anno hanno devoluto il ricavato della loro tradizionale azione del Panettone Solidale, proprio all’associazione LIFC Emilia.

“Ringrazio chi ha favorito l’apertura di questa nuova sede” sono le parole del presidente di LIFC Emilia, Danilo Garattini “ vogliamo ricordare 35 anni fa la nascita della nostra Associazione. Speriamo che tutte le iniziative che abbiamo in corso portino ad una cura definitiva della malattia, la speranza c’é. Oggi per il 60% dei malati è stato trovato un farmaco che li fa stare bene, dobbiamo riuscire a fare lo stesso per il restante 40%”.

LIFC Emilia da 35 anni opera in ambito socio-assistenziale a favore dei malati di fibrosi cistica e in stretta collaborazione con il Centro di Diagnosi e Cura Fibrosi Cistica, diretto dalla dottoressa Giovanna Pisi, collocato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Si tratta di Centro FC Regionale, di riferimento per tutta l’area emiliana di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna oltre che per province limitrofe come Mantova, Cremona e Brescia. Tra gli obiettivi ha quello di diffondere conoscenza della malattia e favorire solidarietà concreata, oltre a contribuire economicamente su importanti progetti. La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all’anno. Grazie al contributo di tutti si potranno realizzare numerosi progetti di cura ed assistenza a fianco dei pazienti e dei loro familiari, proprio come recita uno degli hashtag social di Lifc Emilia: #inisiemesipuò!