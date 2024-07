Inaugurata a Parma nord la comunità energetica rinnovabile Emilia Ovest

È stata inaugurata oggi la prima Cer – Comunità energetica rinnovabile – sul territorio di Parma, grazie alla disponibilità di due impianti fotovoltaici, il primo di proprietà della Coop. Stalle San Martino e l’altro di Iren Smart Solutions nell’area della vecchia discarica di Ravadese di proprietà del Gruppo Iren.

La cessione in rete dell’energia prodotta da entrambi gli impianti sarà in grado di soddisfare i consumi di circa 15 imprese, 4 scuole e circa 100 famiglie e consentirà di riconoscere ai membri della CER un beneficio economico per l’energia condivisa, ovvero prodotta e contemporaneamente consumata virtualmente all’interno della Comunità stessa.

Gli utenti, pmi, pubbliche amministrazioni e famiglie, che entreranno a far parte della comunità energetica potranno beneficiare di un risparmio che potrà mitigare fino al 20% il prezzo dell’energia acquistata senza dover sostenere alcuna spesa o dover cambiare il fornitore di energia.

All’inaugurazione sono intervenuti Gianluca Borghi, assessore all’Ambiente del Comune di Parma, Roberto Conte amministratore delegato di Iren Smart Solutions, Antonio Pionetti, presidente della CER Emilia Ovest ed Edwin Ferrari, presidente Legacoop Emilia Ovest.

La CER Emilia Ovest, di cui oggi è nato il primo nucleo, potrà accogliere in futuro altri territori della provincia di Parma ed estendersi alle province di Reggio Emilia e Piacenza.

La Comunità energetica rinnovabile è stata costituita, in collaborazione con Legacoop, in forma cooperativa, ritenuta la più idonea a rappresentare i principi fondanti della comunità energetica.

La produzione elettrica avviene attraverso due impianti fotovoltaici, il primo della potenza di circa 400 Kw, installato dalla Coop Stalle San Martino e costituito da circa 900 pannelli fotovoltaici collocati sulla copertura della stalla. Contestualmente è previsto lo smaltimento dell’amianto su di un’area di circa 5.000 metri quadrati. I pannelli permettono di evitare l’emissione di circa 230 tonnellate di CO2/anno. Il secondo impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 1MW, messo a disposizione da Iren Smart Solutions alla CER, è costituito da circa 1700 pannelli fotovoltaici che sono stati installati nel perimetro della ex discarica su di un’area di circa 60.000 metri quadrati ridando quindi nuova utilità a una discarica ormai esaurita.

“L’inaugurazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Parma rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile” ha sottolineato Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma “. Questa iniziativa, frutto di una collaborazione virtuosa tra Multiutility, cooperazione ed istituzioni, è un esempio concreto di come stiamo lavorando in sinergia con il territorio per raggiunge gli sfidanti obiettivi per raggiungere la neutralità climatica nel 2030. Gli impianti fotovoltaici installati non solo ridurranno le emissioni di CO2, ma offriranno anche vantaggi economici tangibili ai membri della comunità. Continueremo a lavorare per promuovere modelli di sviluppo sostenibile e per rendere Parma un esempio di eccellenza ambientale.”

“La Comunità Energetica Emilia Ovest rappresenta motivo di orgoglio per Iren” ha sottolineato l’ad di Iren Smart Solutions Roberto Conte “in quanto è la prima operativa nel nostro territorio. Questa nuova forma di partecipazione dei territori alla produzione di energia darà la possibilità a imprese, amministrazioni scolastiche, amministrazioni pubbliche e singoli cittadine e cittadini di ottenere un beneficio in grado di mitigare la spesa energetica. Parte dei proventi andrà a finanziare iniziative sociali e di lotta alla povertà energetica” che è un obiettivo centrale del nostro piano industriale e si sposa perfettamente con gli obiettivi che hanno legato Iren Smart Solutions e Legacoop su queste iniziative. Particolarmente importante, inoltre, per noi è che questa iniziativa si inserisce perfettamente negli obiettivi del progetto Parma Carbon Neutral 2030 e della neocostituita fondazione dedicata. Il nostro obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili lavorando con i territori e le Amministrazioni mettendo a disposizione impianti finanziati e realizzati dal Gruppo IREN, nonché i servizi necessari alla sua costituzione e gestione.

“Legacoop, a livello territoriale e nazionale, promuove e sostiene le CER, per la loro forte valenza cooperativa, in termini di partecipazione, coinvolgimento attivo dei soci, sostenibilità e ricaduta benefica sulla comunità locale.” dichiara Edwin Ferrari presidente Legacoop.

“Come Stalla Sociale San Martino e associazione” ha sottolineato Antonio Pionetti, presidente della CER Emilia Ovest. “siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo, grazie alla stretta e proficua sinergia con Iren Smart Solutions, con cui abbiamo collaborato in tutti i passaggi del percorso, condividendo obiettivi e strategia. È un progetto di impronta fortemente cooperativa, che unisce persone e imprese di uno stesso territorio nell’obiettivo comune di incentivare la produzione e il consumo di energia rinnovabile. In questo senso, CER Emilia Ovest si propone di diventare un utile strumento per far partire nuove esperienze di Comunità energetica nei territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza”.

Scheda tecnica dell’impianto Iren Smart Solutions

Potenza 957,6 kWp.

N° Pannelli: 1.680.

Metri quadrati occupati: 56.104.

Produzione annuale di energia prevista 440.000 kWh/anno.

CO2 evitata: 663 ton CO2/anno.

Scheda tecnica dell’impianto Stalle San Martino

Potenza 374 kWp.

N° Pannelli: 900.

Metri quadrati occupati: 5.000.

Produzione annuale di energia prevista 1.250.920 kWh/anno.

CO2 evitata: 230 ton CO2/anno.

Scheda tecnica CER Emilia Ovest – configurazione Parma Nord

Energia Condivisibile virtualmente circa 1.400.000 kWh/anno

N° famiglie equivalenti (con un consumo complessivo pari alla produzione annuale prevista): circa 400

Incentivo ottenibile, considerando una condivisione del 70% circa a 103.000 €/anno

Risparmio rispetto alla bolletta per gli utenti in CER max 20 % quota energia