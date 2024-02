Inaugurata la biblioteca di quartiere presso la Comunità Alloggio “I Gelsi” a Parma

“Le prime volte forse farò confusione a gestire i libri, ma per fortuna ci saranno gli operatori a cui chiedere un aiuto. Oggi leggono in pochi, chissà, magari facciamo tornare di moda i libri!”.

Sono le parole di C., uno degli ospiti della Comunità Alloggio “I Gelsi”, struttura residenziale gestita dalla cooperativa Proges che accoglie le persone adulte svantaggiate coinvolte nel nuovo progetto di integrazione: l’apertura di una biblioteca di quartiere.

L’inaugurazione della nuova biblioteca di quartiere, uno spazio di cultura inclusivo interamente gestito dalla struttura e aperto a tutta la cittadinanza, è avvenuta venerdì 16 febbraio presso la Comunità Alloggio di via Mordacci 10 a Parma nel quartiere Crocetta.

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere gli ospiti in attività di responsabilità, condivisione e socialità senza rinunciare al divertimento e alla possibilità di avvicinarsi al mondo della biblioteca e dell’universo del libro. Non di secondaria importanza sono lo stimolo e la necessità di sviluppare capacità di relazione e di integrazione tra la Comunità Alloggio e i cittadini. Sarà l’occasione per trasferire la vita del quartiere all’interno della struttura.

La prima donazione di libri è arrivata da Giuliana Gazza, socia di Proges. A questa ne sono seguite altre, da parte di biblioteche private e cittadini, grazie alle quali oggi è possibile accedere al prestito di una vasta selezione di libri, fumetti e DVD, elementi accuratamente catalogati e sistemati nelle scaffalature dagli ospiti della Comunità Alloggio “I Gelsi”. Sono proprio i ragazzi, una decina circa, a occuparsi dell’intero servizio prestito.

“È da quattro mesi che ci prepariamo all’inaugurazione” – spiega Maria Terzi, coordinatrice Proges, cooperativa sociale che gestisce la Comunità Alloggio I Gelsi – “Gli ospiti, aiutati dai ragazzi che stanno svolgendo il Servizio civile presso la struttura, si sono occupati della catalogazione in ordine alfabetico di più di 1.000 elementi tra libri, fumetti e DVD e della creazione delle etichette di catalogazione, dalla dettatura di titoli e nomi degli autori allo stampaggio e all’applicazione finale su ogni pezzo. Ma soprattutto saranno loro a gestire tutte le richieste di prestito una volta che la biblioteca aprirà i battenti. Hanno fatto le prove, sono pronti!”.

Insieme agli ospiti de “I Gelsi” erano presenti alla conferenza stampa Marco Papotti, responsabile Area Parma di Proges, Lorenzo Lavagetto, assessore alla Cultura del Comune di Parma, Caterina Bonetti, assessora ai servizi educativi e al sistema bibliotecario, e Pietro Pellegrini, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Ausl di Parma.

“Sono contenta di partecipazione all’avvio di questo progetto che ripropone la visione che è anche nostra comunale delle biblioteche come spazi che si aprono ai territori, e del libro come strumento di inclusione e di vicinanza” dichiara Caterina Bonetti.

Il servizio di prestito libri è operativo tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 e tutti i giovedì e venerdì dalle 16 alle 18.

A ogni cittadino interessato sarà consegnata una tessera simbolica, ovvero un cartoncino colorato realizzato dagli ospiti contenente gli estremi e il nominativo di ogni persona.

“I ragazzi sono stati subito molto incuriositi; alcuni di loro non erano mai entrati in una biblioteca. Quando gli abbiamo spiegato il progetto erano entusiasti” aggiunge Maria Terzi.

“È stato difficile costruire da zero una biblioteca perché all’inizio nessuno, neanche gli operatori, sapeva come fare” conclude C. “Erano tanti libri dentro le ceste e pensavamo di non arrivarci mai in fondo. Ma alla fine ci siamo riusciti e adesso aspettiamo i lettori. E speriamo che non facciano confusione perché rimetterli in ordine è una fatica!”.