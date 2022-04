Inaugurata la Casa del Popolo “Thomas Sankara” di Potere al Popolo! e collettivo Infopoint

Ieri in via Ildebrando Cocconi 31/b, nel quartiere San Leonardo, Potere al Popolo! e il collettivo Infopoint Barricate hanno inaugurato una casa del popolo, intitolata a Thomas Sankara, rivoluzionario che negli anni ‘80 si impegnò per ridare dignità, servizi e futuro al popolo del Burkina Faso, all’epoca ultimo in tutti gli indicatori.

“Siamo abituati a pensare che la politica usi le persone per i propri scopi, noi vorremmo provare a proporre una politica che sia utile alle persone per i loro scopi”, ha detto Andrea Bui, candidato sindaco con Potere al Popolo!, PCI e PRC. “Per questo, insieme al collettivo Infopoint Barricate avvieremo qui uno sportello per la casa, per chi ha un mutuo o un affitto e non riesce a pagarlo, per chi ha bisogno di una casa. Tutti hanno diritto ad una casa che è il fondamento della cittadinanza”.