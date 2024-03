Inaugurata la Mostra Aero-Arch – Cent’anni di architettura e di edilizia dedicate al volo

E’ stata inaugurata alla Galleria San Ludovico (Borgo del Parmigianino, 2) stamattina dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, dal Comandante della Rete P.O.L. di Parma dell’Aeronautica Militare Ten. Col. Domenico Capozzi e dai curatori Alberto Bianchi e Guglielmo Gaiani la mostra Aero-Arch – Cent’anni di architettura e di edilizia dedicate al volo che offre -ad ingresso libero, fino al 1° Aprile – un’affascinante prospettiva attraverso una ricca esposizione fotografica dedicata all’architettura aeronautica.

L’iniziativa è frutto di un progetto, ideato e realizzato dalla Sezione di Fidenza dell’Associazione Arma Aeronautica – “Aviatori d’Italia” con il contributo determinante dell’Aeronautica Militare, ed è stata inserita, per la sua originalità e la completezza nella ricerca, tra le iniziative proposte nel centesimo anniversario della sua fondazione (1923 – 2023). La mostra, che è stata già allestita presso l’aeroporto militare di Linate, ha riscosso grande interesse ed unanime apprezzamento a Parma si avvale dei patrocini: dell’Associazione Arma Aeronautica – Presidenza Nazionale, della Provincia di Parma, del Comune di Parma e del Comune di Fidenza.

“AeroArch” accompagnerà i visitatori lungo il percorso secolare dell’Aviazione, proponendo in modo semplice, per un pubblico non solamente di esperti o di addetti ai lavori, alcune espressioni del patrimonio edilizio destinate all’attività aeronautica (la nuova meravigliosa invenzione del XX secolo) che, pur codificabili come edilizia, in quanto rientranti nella globalità del costruito, sono identificabili come opere di un’architettura peculiare in quanto esprimono, in modo significativo, valori che si richiamano al gusto, allo stile ed alla cultura del momento storico nel quale sono stati generati.

La mostra è articolata in sezioni fotografiche che illustrano le tipologie funzionali degli edifici nei quali si svolge l’attività della Forza Armata: direzionale, formazione del personale, logistica, servizi tecnico-operativi, decoro artistico-celebrativo, sport, cultura e benessere del personale.

L’esposizione si sviluppa in 52 pannelli di grandi dimensioni per un totale di oltre seicento immagini storiche e attuali – in bianco e nero e a colori – accompagnate da testi descrittivi delle infrastrutture ritratte.

La mostra AeroArch propone un viaggio alla scoperta: dei grandi edifici di rappresentanza come Palazzo Aeronautica e le Sedi dei Comandi di Regione, delle Accademie, degli affascinanti idroscali del passato come Desenzano del Garda, Cadimare (SP) e Orbetello, dai quali sono iniziate le grandi imprese aviatorie e le trasvolate, e le curiosità dei primi esemplari di enormi dimensioni delle aviorimesse per il ricovero dei dirigibili come le due un tempo presenti all’aeroporto di Parma, a quelle realizzate dall’Ingegner Nervi per alcuni aeroporti, a quelle attualmente in uso alla Forza Armata. Un viaggio anche tra edifici che rappresentarono luoghi celebrativi e di sperimentazione come la Direzione Superiore Studi ed Esperienze andato distrutto nel 1943 e altri gelosamente conservati dalla saggia amministrazione dell’Aeronautica Militare mostrati nella postazione video che proietta filmati a ciclo continuo.

L’originalità di questa mostra deriva dal suo diversificarsi dalle numerose pubblicazioni e iniziative che hanno avuto come focus aerei o piloti o eventi volendo, invece, concentrarsi e far conoscere al pubblico i luoghi dell’Aeronautica, dove migliaia di donne e uomini lavorano e dove tutto avviene, affinché l’aeronautica possa continuare a volare verso il futuro.

L’esposizione è ad ingresso gratuito tutti i giorni con orario continuato 10,00 – 19,00 e sono previste visite guidate per gruppi e scolaresche a richiesta (concordandole presso il punto l’accoglienza in mostra, o contattando l’Associazione Arma Aeronautica di Fidenza all’indirizzo e-mail: assoaeronautica.fidenza@gmail.com).

Presso il punto accoglienza, è presente materiale informativo della Mostra “AeroArch” e dell’Associazione Arma Aeronautica – “Aviatori d’Italia” e al personale AAA presente sarà possibile richiedere informazioni sulla possibilità di ottenere l’esposizione della mostra in altri luoghi.