Inaugurata la mostra “Grani d’autore” della Barilla

Dopo il successo dell’esordio milanese, con la doppia esposizione alla Biblioteca degli Alberi e in Triennale Milano, l’originale mostra Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla giunge a Parma, casa del brand e Capitale italiana della Cultura per l’anno 2020+2021. L’azienda, che da sempre fa dell’attenzione per i prodotti e per i suoi consumatori uno dei propri punti di forza, inserisce infatti il suo innovativo progetto artistico all’interno dell’ampio palinsesto culturale parmense, ottenendo il sostegno del Mipaaf e il Patrocinio del Comune di Parma, enti che hanno riconosciuto e apprezzato il contributo educativo, culturale e sociale dell’esposizione – itinerante, esperienziale e immersiva.

L’iniziativa si inserisce in una relazione, quella tra Barilla e il mondo dell’Arte e della Cultura, di lunghissima data, andando a sottolineare una volta ancora la forte attenzione dell’azienda verso il linguaggio espressivo, unico e immediato, delle immagini, che il brand ha sempre apprezzato e utilizzato per trasmettere i propri messaggi e valori.

L’esposizione è gratuita e aperta al pubblico, organizzata in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid. Il percorso rappresenta un viaggio tra i valori della pasta fatta con Grano Duro Selezionato 100% Italiano e racconta, attraverso il linguaggio artistico, il lavoro dell’azienda per la valorizzazione di una filiera agricola italiana di qualità, responsabile e sostenibile. La mostra sarà visitabile per tutto il mese di settembre, da oggi fino al 30, presso i Camminamenti dei Trottatoi di Piazzale della Pace nel rispetto delle norme anti Covid e dei protocolli impartiti dalle Autorità preposte, a garanzia della sicurezza dei visitatori presenti.