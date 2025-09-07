Inaugurata la Papa 9 dell’Assistenza Pubblica in ricordo di Milena Corti e Corrado

Presso la sede dell’Assistenza Pubblica Parma ODV è stata inaugurata la nuova Papa 9, l’ambulanza intitolata alla memoria di Milena Curti e Corrado. Il mezzo è stato donato all’ente di volontariato dal Signor Bruno Ghinelli, in ricordo della moglie scomparsa lo scorso anno, la Signora Milena, e del cognato, il Signor Corrado.

Alla cerimonia hanno partecipato Maurizio De Vitis, presidente dell’Assistenza Pubblica Parma – ODV, Stefano Aimi, Comandante Corpo Militi Assistenza Pubblica Parma, Bruno Ghinelli, donatore assieme ad alcuni familiari, e una delegazione di volontari AP Parma.

Donazioni come queste sono fondamentali per l’associazione, che grazie a questo mezzo potrà continuare al meglio nel suo operato a beneficio di tutta la comunità, portando attraverso le strade della città il nome e il ricordo di due persone care.

L’ambulanza, che è entrata a far parte del parco mezzi dello storico ente di volontariato dell’Oltretorrente, è tecnologicamente all’avanguardia, e dotata dei migliori standard richiesti.

TEODAILY

«Ho semplicemente fatto quanto mia moglie desiderava – ha spiegato Bruno Ghinelli, donatore –. Sono felice che questo mezzo sarà a disposizione di tutta la comunità e contribuirà quindi al benessere della società, ricordando la mia cara moglie e mio cognato».

«Ringrazio a nome di tutta l’associazione – ha affermato Maurizio De Vitis, presidente dell’Assistenza Pubblica Parma ODV – il signor Ghinelli per questo gesto di straordinario altruismo. Siamo davvero fortunati che ci siano persone che si ricordano quanto il nostro servizio sia determinante per la salute di ogni cittadino. Questa ambulanza sarà un modo per mantenere viva la memoria di Milena Curti e Corrado, che continueranno a risplendere attraverso le opere di solidarietà di ogni giorno. Tali donazioni hanno un valore immenso. La Papa 9 è uno strumento prezioso per garantire soccorso a chi ne ha bisogno e avere mezzi efficienti e affidabili consente ai nostri volontari di svolgere il loro servizio in condizioni di sicurezza. Un sentito grazie di cuore!»