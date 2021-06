Inaugurata la sala pesi del Cus Parma interamente rinnovata

Una sala pesi totalmente rinnovata, con attrezzature di ultima generazione prodotte da un’azienda fiore all’occhiello del settore. Così, nonostante il Covid, il Cus Parma trova il coraggio di investire per offrire al territorio un servizio di un livello sempre maggiore.

“Questa pandemia ha pesato moltissimo anche sulle società sportive, per questo abbiamo cercato di trovare soluzioni sempre nuove per venire incontro agli studenti, alle famiglie, alla nostra città – riavvolge il nastro il presidente del Centro Universitario Sportivo, Michele Ventura – grazie alla partnership con Lacertosus, che ha sponsorizzato interamente il restyling, abbiamo raggiunto un nuovo prezioso traguardo. Non solo il ritorno alla normalità, ma una nuova dotazione di attrezzi di ultima generazione e a misura di tutti. Questo considerando che la maggior parte dei nostri fruitori sono studenti universitari”.

“Sin dalla sua fondazione Lacertosus si è contraddistinta come innovatrice nel settore dell’allenamento e ha sempre fatto della qualità e della sicurezza dei propri prodotti i punti di forza – aggiunge Claudio Paraschiv, fondatore e amministratore Lacertosus -. Il 2020 è stato un anno critico per molte realtà e anche per Lacertosus ha rappresentato una grande sfida, sfida che abbiamo affrontato con impegno straordinario e superato con successo. Ad oggi abbiamo un team multietnico di lavoratori eccezionali che riversano in azienda una professionalità ed un’energia straordinaria: quando si ha il privilegio di gestire una situazione di questo tipo ritengo sia un dovere restituire questa energia sul territorio. Ecco perché abbiamo scelto CUS Parma come partner per questa iniziativa in quanto struttura d’eccellenza che attraverso lo sport e i giovani, rappresenta una speranza per il futuro.Tutti noi sentiamo dal nostro profondo il desiderio di ritrovare la normalità e lo sport non è solo attività fisica: è relazionarsi con gli altri ed entusiasmo per la vita. Una nuova sala allestita con le migliori attrezzature riteniamo sia una potente attrattiva per richiamare tutti gli studenti a riconquistare la normalità anche attraverso l’attività fisica”.

“Durante il primo sopralluogo si pensava ad un allestimento parziale degli spazi – conclude Alessio Marazzini, direttore commerciale Lacertosus- ma ben presto ha preso corpo un restyling totale della sala. A quel punto abbiamo creato un progetto in realtà virtuale che non fosse la semplice integrazione di attrezzi. Volevamo dare vita a qualcosa di rivoluzionario, un nuovo punto di riferimento. Siamo partiti dalla pista centrale in erba sintetica per allenamenti funzionali che al tempo stesso facesse da separazione tra il mondo delle macchine isotoniche (e su queste possiamo vantare il fatto che sono interamente prodotte in Emilia) e il mondo dei pesi liberi sul lato opposto. Completano l’offerta i prodotti cardio con bici, vogatore e tapisroulant, tutti completamente meccanici e che non richiedono alimentazione elettrica. Ritengo che lo sport sia fonte di vita oltre ad essere un potente collante sociale: allenarsi in un ambiente accattivante e con le migliori attrezzature è sicuramente un forte stimolo per rimettere in forma il fisico e la mente”.

IL PROGETTO

La superficie della sala pesi è di circa 160mq, Lacertosus ha progettato gli spazi e la disposizione delle attrezzature in chiave moderna e funzionale con un allestimento che riprende quello dei grandi campus americani e i centri di preparazione atletica di tutto il mondo. L’allestimento comprende 9 macchine isotoniche ritenute le più utili per la preparazione atletica, 4 postazioni RACK per l’uso del bilanciere in sicurezza e con la possibilità di usare pesi liberi, una postazione da powerlifting professionale. Completano la fornitura una pista in prato sintetico e l’area cardio completa di airbikes, vogatori e tapis roulant: queste attrezzature sono completamente meccaniche e non richiedono alimentazione elettrica, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale.