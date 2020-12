Inaugurata la “stanza degli abbracci” nella CRA di Salsomaggiore

Inaugurata ieri alla CRA di Salsomaggiore Terme, alla presenza del Sindaco Filippo Fritelli, della Presidente Proges Michela Bolondi, di Davide Battistini CEO Sinapsi Group, del Presidente COMeSER Gianluca Scarazzini e di Michela Crivellente CEO BIT Mobility.

La stanza sarà attiva alla CRA fino al 3 gennaio 2021. Dal 4 al 20 gennaio verrà trasferita alla Casa Protetta Peracchi di Fontanellato, mentre dal 21 gennaio al 7 febbraio arriverà alla Casa Protetta Santa Rita di Soragna. Dall’ 8 febbraio al 21 stazionerà al Norge di Roccabianca.

La famigliarità confortevole di un abbraccio, dopo mesi di solitudine e clausura forzata per tante nonne e nonni. In tutta Italia sia moltiplicano gli spazi dedicati all’incontro con gli anziani in tende gonfiabili che funzionano come “stanze isolate” da pareti di plastica: anche Gruppo COMeSER, Sinapsi Group e Bit, insieme, fanno un gesto concreto a beneficio delle persone del territorio parmense e riportano un abbraccio e una carezza agli anziani ricoverati in quattro case protette gestite da Proges.

“In questi mesi – ha dichiarato Michela Bolondi Presidente di Proges – abbiamo fatto tutto il possibile per diminuire le distanze e l’isolamento dei nostri ospiti con le videochiamate e le visite protette. Ma poter sentire l’abbraccio dei propri cari fa la differenza. Per questo ringraziamo tutti i nostri sponsor e porteremo la Stanza degli Abbracci in più strutture possibile. Credo sia un enorme valore aggiunto, sia per l’Ospite ma anche per il parente, perché va a recuperare, almeno in parte, quel calore umano che in questi mesi è tanto mancato”.

“Abbiamo sempre cercato di dare un contributo a chi in questo momento sta vivendo una situazione difficile – ha dichirato Gianluca Scarazzini, presidente di Comeser, società specializzata in servizi informatici e telefonia – . Nei mesi scorsi avevamo donato degli smartphone per consentire agli ospiti delle RSA di mettersi in contatto con i propri familiari attraverso delle videochiamate. Oggi, con la stanza degli abbracci, consentiamo a persone che hanno la necessità di stare vicini di poterlo fare dopo tanti mesi di separazione.”

Filippo Fritelli, sindaco di Salsomaggiore: “Oggi inauguriamo la ‘stanza degli abbracci’ che è a disposizione all’interno della nostra CRA di Salsomaggiore. E’ un passaggio molto importante soprattutto in questo momento storico di distanziamento personale tra gli anziani e i famigliari che ritengo sia stato uno delle conseguenze peggiori della pandemia. Oggi andiamo nella direzione opposta, ovvero quella dell’incontro e dell’avvicinamento. E’ solo il primo passo di un percorso di riqualificazione della nostra struttura che stiamo condividendo insieme a Proges.”

Giorgio Pigazzani, assessore ai servizi sociali del Comune di Salsomaggiore: “Negli anni il Comune di Salsomaggiore ha messo in campo tante iniziative importanti con Proges, non solo questa. Proges è un nostro interlocutore, molto credibile, che ha sempre risposto in modo positivo alle esigenze dei nostri cittadini. Sono ancora poche le strutture per anziani che hanno a disposizione una stanza degli abbracci. Mi fa piacere dire che una è la nostra.”