Inaugurate la nuova scuola primaria e la nuova palestra di Sissa: investiti 6,5 milioni di euro

Inaugurate ufficialmente, con il tradizionale taglio del nastro, la nuova scuola primaria “Guglielmo Marconi” e la nuova palestra di Sissa nel corso di una cerimonia che ha visto presenti le autorità locali, a partire dal sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi, ed il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Il nuovo plesso primaria-palestra, che si estende su una superficie di circa 3mila metri quadrati, si trova in via della Costituzione e si contraddistingue per essere caratterizzato da soluzioni all’avanguardia che rispondono non solo agli standard normativi e di sicurezza, ma anche di qualità e innovazione.

È dotato di 10 aule; 5 grandi laboratori i cui spazi sono modulabili secondo le esigenze dell’attività didattica; l’aula insegnanti; il refettorio, la portineria ed una grande e moderna palestra che, in orario extrascolastico, sarà a disposizione dell’intera cittadinanza. Il tutto secondo una progettazione all’insegna della ricerca di soluzioni altamente sostenibili come testimonia la presenza di un impianto fotovoltaico che rende il plesso autonomo dal punto di vista energetico.

“È una giornata di orgoglio cittadino per tutto il nostro Comune – ha dichiarato il sindaco Bernardi -. Consegniamo ai ragazzi e alle ragazze un edificio all’avanguardia e proiettato nel futuro. Tutto questo è stato possibile grazie alla scelta lungimirante che fu fatta nel 2013 con la fusione dei comuni di Sissa e Trecasali, una decisione che ci ha permesso di migliorare il nostro territorio avviando tanti cantieri anche grazie all’impegno dei nostri dipendenti” ha aggiunto il sindaco che ha ricordato gli amministratori scomparsi Grazia Cavanna ed Andrea Ragazzini.

“Credo che nel mondo non ci siano tante scuole così belle, moderne, efficienti, vocate al risparmio energetico e caratterizzate da una didattica all’avanguardia come questa – ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini -. Inaugurare una scuola è una delle attività più belle per un amministratore pubblico perché è l’investimento su ciò che di più prezioso abbiamo: i nostri figli e nipoti”.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 6,5 milioni di euro dei quali 2,2 milioni di euro giunti dal ministero dell’Istruzione (contributo mutui Bei 2018); 200mila euro da un finanziamento di Fondazione Cariparma e la restante parte tutta a carico del Comune di Sissa Trecasali.

I lavori e il progetto esecutivo – come evidenziato dall’architetto Paolo Bonoli, del settore Opere pubbliche del Comune – sono stati affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa di Bologna ed eseguiti dalla Cooperativa di produzione e lavoro Bruno Buozzi di Roccabianca.

“Fondazione Cariparma è il cuore della città e della provincia – ha dichiarato il presidente Franco Magnani -. Laddove ci sono progetti meritevoli, come tanti finanziati negli anni a Sissa Trecasali, noi cerchiamo di essere presenti. Vogliamo continuare a crescere insieme alla gente del nostro territorio”.

“Non si inaugura solo un edificio – ha dichiarato la dirigente scolastica Giovanna Rotondo-. La scuola è molto di più: è un luogo di incontro e di crescita. Il fulcro dello sviluppo di una persona e della comunità. Ed è anche un luogo ambizioso. Non esistono forze di cambiamento più forti dell’istruzione e dell’educazione”.

Tra gli interventi anche quello del consigliere provinciale Nicola Cesari: “Senza le fusioni dei comuni certi progetti non si possono realizzare. Qui parlano i fatti, anche per i più scettici”.

Lunedì 8 gennaio alle 16.30 ci sarà un altro importante taglio del nastro per l’edilizia scolastica di Sissa Trecasali con l’inaugurazione dei lavori, per un importo di 715mila euro, che hanno riguardato l’asilo nido “Cip&Ciop” e la scuola dell’infanzia “La trottola” di Trecasali.

IL DETTAGLIO SUI LAVORI

I lavori e il progetto esecutivo sono stati affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa di Bologna.

Il progetto esecutivo è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal progettista architettonico arch. Italo Jemmi, in collaborazione con arch. Lucio Serpagli ed arch. Alessandro Gattara, dal progettista strutturale ing. Giuseppe Stefanini con ing. Luca Marchini; dal progettista impiantistico p.i. Davide Malaguti e dal progettista acustico geol. Paolo Paolini.

I lavori, consegnati ufficialmente il 1° giugno del 2022, sono stati eseguiti dalla Cooperativa di produzione e lavoro Bruno Buozzi di Roccabianca.

Responsabile Unico del procedimento di tutte le fasi è stato l’architetto Paolo Bonoli del settore Opere pubbliche del Comune di Sissa Trecasali mentre la Direzione dei Lavori è stata svolta dall’ing. Andrea Trabucchi e il collaudo dall’ing. Silvia Zerbini.