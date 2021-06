Inaugurate le nuove torri faro del diamante dei Campi Stuard. Alinovi e Bosi al lancio d’inizio

Il diamante dell’impianto sportivo dedicato al Baseball F. Bellè nei campi Stuard di San Pancrazio ora brilla davvero.

Sabato sera, prima della gara del girone di ritorno del campionato di serie A il Vice Sindaco, con delega allo Sport Marco Bosi, con l’Assessore Michele Alinovi, il delegato allo Sport Stefano Manuto, il Consigliere Oronzo Pinto e il Presidente di Crocetta Baseball Ivan Ferrarini ha inaugurato un nuovo impianto di illuminazione e otto torri faro di nuova generazione nel campo.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale per la puntuale manutenzione e la valorizzazione degli impianti sportivi cittadini non si è fermata durante la pandemia, al contrario, la sospensione delle attività ha messo in rilievo il ruolo propedeutico alla crescita e all’integrazione di tutte le persone della città: dai giovani, alla terza età, ai diversamente abili.



“Il campo da Baseball centrale dei Campi Stuard possiede ora le caratteristiche tecniche per ospitare partite importanti a livello nazionale. Questa inaugurazione mette in evidenza un notevole impegno dell’Amministrazione, che vi ha destinato risorse importanti, più di 700 mila euro. E’ una scelta confortata dalla tanta voglia di tornare a vivere lo sport che vediamo nelle persone. Gli eventi sportivi e gli allenamenti sono state una delle lacune più pesanti durante la pandemia e con una grande gioia viviamo ora una ripartenza vera.” Ha commentato il Vice Sindaco Bosi “La diffusa cultura sportiva di Parma ha saputo, nel tempo, trovare spazi e risultati d’eccellenza anche in discipline considerate minori. Il Baseball ha avuto esordi parmigiani dagli anni ’60, un crescendo di successi, e molte generazioni che hanno vestito le divise delle straordinarie squadre cittadine. Un’attenzione particolare ai diamanti di Parma testimonia la nostra identità, una tradizione che felicemente prosegue e che sicuramente darà ancora grandi soddisfazioni in futuro”.

L’intervento attuato è stato messo in atto dall’Assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, guidato da Michele Alinovi, su richiesta dell’Assessorato allo Sport, guidato dal Vicesindaco, Marco Bosi, fornendo, così, una riposta concreta alle esigenze legate alle società sportive che operano all’interno dell’impianto sportivo stesso.



“Abbiamo risposto anche ad alcune richieste di opere accessorie: e’stato riasfaltato il parcheggio a servizio dell’impianto ed è stata rigenerata la pista ciclabile che da Parma, arriva a San Pancrazio” Ha ricordato l’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi “Si tratta di opere che integrano l’investimento principale sull’illuminazione che rende il Bellè idoneo alla prima serie.

Il sostegno alle attività sportive è fondamentale, anche per le politiche giovanili ed in particolare riguardo alle realtà sportive che si svolgono nelle zone periferiche e nelle frazioni. I diamanti, i campi Stuard, sono ora una bella opportunità per vedere e praticare un grande baseball a San Pancrazio”.

Prima del taglio di nastro inaugurale Ivan Ferrarini Presidente del Crocetta Baseball ha voluto ringraziare i famigliari dei giovani atleti che, nei fine settimana, da mesi, spendono il loro tempo per la cura e la manutenzione dell’impianto “Stiamo vedendo la luce in fondo ad un tunnel che ci ha tenuti chiusi per molti mesi in isolamento e lontani dallo sport. La luce è un simbolo di speranza, accendiamo con tutta la nostra forza le nuovi luci del Bellè sicuri che brilleranno sopra a grandi momenti sportivi e non si spegneranno più”.

Si tratta di un investimento che verrà ampiamente ripagato in quanto i nuovi sistemi di illuminazione sono al passo con i tempi ed a basso consumo energetico e permetteranno un risparmio per quanto riguarda i costi energetici.

Nell’ambito del Centro Sportivo Ferruccio Bellè, in località San Pancrazio, nel campo principale da baseball “seniores”, adibito a campo di gara per competizioni di serie A, oltre che, a campo di allenamenti è stato realizzato un intervento al passo con i tempi.

Sono, infatti, state sostituite le otto vecchie torri faro con altrettante strutture di nuova generazione. Su ciascuna delle nuove torri, disposte perimetralmente rispetto al campo da gioco, sono stati installati 60 corpi illuminanti su due file, in grado di garantire uniformità nell’illuminazione e parametri di luminosità ottimali sulla superficie del campo, grazie all’orientamento dei corpi illuminanti stessi.

L’intervento, oltre a rendere la struttura sportiva più funzionale, permette all’impianto sportivo di essere conforme alle norme FIBS e conseguentemente idoneo anche per competizioni agonistiche di serie A.