Inaugurati al Campus dell’Università due impianti sportivi indoor

Due impianti sportivi indoor tennistico e polivalente sono stati inaugurati questa mattina al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma.

All’inaugurazione sono intervenuti il Rettore Paolo Andrei, il Presidente del CUS Parma Michele Ventura, il Delegato del Rettore per lo Sport Nelson Marmiroli e il Vice Sindaco del Comune di Parma Marco Bosi.

Si tratta di due innovative tensostrutture ad uso sportivo indoor edificate al posto di due palloni collassati nel 2015 a causa di una eccezionale nevicata; una struttura sarà dedicata esclusivamente al tennis mentre l’altra sarà polivalente, adatta a ospitare incontri di tennis, basket o volley.

«Siamo felici oggi – commenta il Rettore Paolo Andrei – di poter riconsegnare questi due spazi rinnovati agli studenti e alle studentesse del nostro Ateneo, al personale e a tutta la cittadinanza. È un impegno che abbiamo sostenuto con grande convinzione per rendere gli impianti sportivi del Campus sempre più attrattivi e all’avanguardia e ci auguriamo che questa inaugurazione possa essere una tappa di un ritorno alla normalità anche per tutti gli sportivi della nostra città».

«Si tratta di un’inaugurazione particolarmente attesa dal mondo dello sport parmigiano, soprattutto per gli appassionati di tennis. Famiglie, ragazzi, agonisti che potranno scendere nei nuovi campi, ma non solo – chiosa il presidente del Cus Parma Michele Ventura. Oggi assistiamo a una rinascita che vede all’interno del Campus due impianti più performanti dei precedenti, in grado di garantire un’attività eccellente a tutti i livelli e di aumentare i numeri della grande famiglia del Cus Parma; per questo non possiamo che essere soddisfatti e grati all’Università di Parma».

La superficie coperta di ciascun edificio è pari a circa 1.400 mq e l’altezza a circa 12.5 m, per un volume complessivo di circa 12.200 mc.

Ogni impianto è composto da travi di fondazione, sia perimetrali sia trasversali, in cemento armato e da una copertura formata da sei travi principali ad arco in legno lamellare. La copertura delle strutture è realizzata mediante un telo in PVC a doppia membrana, per migliorare le prestazioni energetiche; l’impianto di riscaldamento a tutt’aria prevede una nuova termo ventilante, completa di destratificatori di aria per il comfort termico; l’impianto di illuminazione prevede l’utilizzo di corpi illuminanti a LED ad alto risparmio energetico. Il fondo dei campi da gioco prevede due tipi diversi di finiture, adeguate al differente uso richiesto, ovvero tennis o polivalente (basket/volley). Rispetto alla sicurezza sismica, gli impianti sono realizzati nella classe d’uso III, per cui oltre a quello strettamente sportivo potranno essere utilizzati anche ad uso scuola.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa Tipiesse S.r.l. di Villa d’Adda (BG), per un importo complessivo di 531.067,95 euro. Il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Ambanelli, il Direttore dei Lavori l’ing. Giuseppe Gentile e il Collaudatore l’ing. Simona Berzieri, tutti afferenti all’Area Edilizia e Infrastrutture dell’Università di Parma.