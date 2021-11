Inaugurato il laboratorio di Logistica Sostenibile dell’Itis Leonardo Da Vinci

È stato inaugurato questa mattina all’”ITIS Leonardo Da Vinci” il primo Laboratorio di Logistica Sostenibile, un progetto fortemente distintivo del territorio ed inserito nel più ampio distretto dei “FARM”.

Presenti la Viceministra delle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova, il Vice Presidente della Provincia Giuseppe Delsante, il Delegato Provinciale alla scuola Aldo Spina, il Presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani, Leonardo Lanzi di Lanzi Trasporti, Alessandro Chiesi di “Parma, io ci sto!” e il Dirigente scolastico il Prof. Giorgio Piva.

Per la Viceministra delle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova, “Il mondo della logistica e dei trasporti ha bisogno esattamente di questo: progetti capaci di affascinare e formare le nuove generazioni trasferendo loro i saperi e le competenze necessarie per un inserimento lavorativo in questo mondo. Un mondo complesso, fortemente articolato, al centro di trasformazioni vorticose, strategico nel rilancio del Paese, capace di incidere tanto sui delicati equilibri internazionali e globali quanto sulla vita concreta delle persone. Una dinamica che proprio nei drammatici mesi della pandemia è emersa con grande chiarezza”.

Il nuovo Laboratorio è uno spazio di 200 mq completamente ristrutturato in cui sarà simulato un vero e proprio magazzino di stoccaggio delle merci con tutte le tecnologie per la gestione della supply chain.È stato realizzato in una struttura adiacente e precedentemente non utilizzata dell’Istituto Da Vinci, si tratta di un progetto corale per cui si sono mosse diverse realtà del territorio: la Fondazione Cariparma, la Provincia di Parma, l’azienda Lanzi Trasporti, l’Associazione “Parma, io ci sto!” e lo stesso ITIS “Da Vinci” per un investimento complessivo di 147.500 mila euro.