Inaugurato il nuovo accesso alla Casa della Salute di Salsomaggiore dopo i lavori di riqualificazione

È stato inaugurato il nuovo accesso alla Casa della Salute di Salsomaggiore, struttura dedicata alla prevenzione, alla cura e ai servizi sanitari per la comunità locale. L’intervento di riqualificazione ha interessato complessivamente un’area di circa 300 metri quadrati, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e fruibilità degli spazi esterni.

I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione esterna e la realizzazione di una nuova area di parcheggio per biciclette, oltre al miglioramento dell’accesso alla piattaforma elevatrice esterna destinata agli utenti dei servizi sanitari. È stata inoltre sistemata la scala di accesso e riqualificata l’area verde circostante, arricchita dall’installazione di illuminazione a strip led. Gli interventi hanno coinvolto anche la rampa di accesso, dove è stata ripristinata la pavimentazione in sanpietrini di porfido dopo un’operazione di impermeabilizzazione.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi, l’assessore alla sanità e al welfare Anna Volpicelli, il consigliere provinciale Fabio Bonetti, il presidente di TST Emilio Mondelli, l’amministratore delegato Massimo Garibaldi, il commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Anselmo Campagna, insieme ai rappresentanti del distretto sanitario e ai professionisti della struttura.

Il sindaco Luca Musile Tanzi ha sottolineato l’importanza dell’investimento per garantire ambienti moderni e sicuri a utenti e lavoratori, mentre l’assessore Anna Volpicelli ha evidenziato come la cura degli spazi rappresenti un segnale concreto di attenzione verso la cittadinanza, considerando l’elevato numero di persone che quotidianamente usufruiscono dei servizi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Emilio Mondelli, che ha ricordato come l’intervento fosse già programmato per migliorare la fruibilità e l’accessibilità dell’area di ingresso del Campus della Salute. Il commissario straordinario Anselmo Campagna ha invece ribadito il valore della struttura come punto di riferimento per il benessere dei cittadini, sottolineando come la riqualificazione contribuisca a renderla più accogliente e funzionale.

La Casa della Salute ospita numerosi servizi sanitari e sociosanitari, tra cui assistenza infermieristica, punto prelievi, sportello unico Cup, continuità assistenziale, ambulatori di medici di medicina generale, pediatri e specialisti, oltre a servizi dedicati alla salute della donna e alla salute mentale. L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle strutture sanitarie locali a servizio della collettività.