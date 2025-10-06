Inaugurato il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica al Centro sportivo “Enrico Catuzzi”

Sabato 4 ottobre è stato inaugurato il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica con impianto di illuminazione e recinzione presso il Centro sportivo “Enrico Catuzzi” di via Confalonieri.

All’inaugurazione erano presenti Marco Bosi, Assessore a Bilancio e Sport e Francesco De Vanna, Assessore a Lavori Pubblici e Legalità.

L’intervento, che ha comportato un costo complessivo di 260mila euro, è stato sostenuto dall’investimento dell’A.S.D. U.S. Astra e dall’incremento del contributo annuo di gestione del Comune che è salito da 16.000 euro a 24.958,38 euro, garantendo quindi alla società sportiva maggiori risorse lungo tutto l’arco della convenzione, per un totale di 114mila euro che hanno contribuito alla sostenibilità dell’intervento.

Quanto realizzato consentirà di ottenere l’omologazione del campo per le competizioni ufficiali, ampliando così le opportunità di utilizzo per le associazioni sportive locali e la cittadinanza e garantendo strutture sempre più moderne e accessibili alla comunità.