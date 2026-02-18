Inaugurato il nuovo parco di via Verona: spazio verde rinnovato per sport, famiglie e socialità

Un nuovo spazio di incontro, sport e vita all’aria aperta restituito alla comunità. È stato inaugurato il lotto sud del Parco “Vilma Preti” in via Verona, nel cuore del quartiere San Leonardo, segnando un importante intervento di rigenerazione urbana che punta su inclusione, sostenibilità e partecipazione dei cittadini.

Il progetto, sostenuto interamente dal Gruppo Chiesi e realizzato in accordo con il Comune di Parma, rappresenta il risultato di un percorso condiviso avviato quasi dieci anni fa, che ha coinvolto residenti, associazioni e istituzioni nella definizione del nuovo volto dell’area verde.

Il parco, racchiuso tra via Verona e via Bologna, è stato ripensato come uno spazio dinamico e accessibile a tutte le generazioni, con aree dedicate al gioco, allo sport e alla socialità. Tra le novità: una piazza per eventi, spazi per lo studio all’aperto, tavoli accessibili anche alle persone con disabilità, un’area giochi inclusiva con pavimentazione antitrauma, un campo polifunzionale per basket e calcetto e zone fitness per street workout e calisthenics. Installati inoltre nuovi punti luce a led e realizzati interventi di riqualificazione del verde con alberi e aiuole progettati per migliorare il comfort ambientale.

Il sindaco Michele Guerra ha dichiarato: «Oggi inauguriamo il parco Vilma Preti, un importante progetto di riqualificazione nel quartiere San Leonardo, realizzato grazie al fondamentale supporto del Gruppo Chiesi, all’interno di quell’alleanza tra pubblico e privato che sta caratterizzando sempre di più la nostra città. Abbiamo un’area verde con nuovi giochi e con nuovi spazi che permetterà a tante famiglie di poter frequentare questo spazio, così come sta avvenendo in tanti punti della città: la cura dei parchi è stata una cifra importante di questa amministrazione, spazi di socialità intergenerazionale insostituibili».

Per il Gruppo Chiesi è intervenuta la vicepresidente Maria Paola Chiesi: «San Leonardo è il luogo che ci ospita da settant’anni, che ha fatto da teatro alla nostra crescita imprenditoriale e che continua a essere parte della nostra identità. Il Parco “Vilma Preti” rappresenta per noi valore condiviso: un investimento che non si limita a riqualificare uno spazio fisico, ma genera valore sociale, ambientale e relazionale per la comunità di Parma».

L’assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità Francesco De Vanna ha aggiunto: «L’inaugurazione del lotto Sud del Parco Vilma Preti rappresenta un traguardo concreto e significativo che restituisce al quartiere San Leonardo uno spazio pubblico profondamente rinnovato e accessibile. Questo intervento non è soltanto un’opera di riqualificazione urbana, ma un investimento sulla qualità della vita delle persone e sulla coesione della comunità».

Gli architetti progettisti Giulia D’Ambrosio e Francesco Fulvi hanno sottolineato: «Questo progetto nasce dal basso, come rigenerazione urbana con le persone. Gli incontri con i cittadini e le associazioni hanno delineato il carattere di prossimità e relazione del Parco, come luogo per il gioco, lo sport e la condivisione. Affronta anche la sfida dei cambiamenti climatici, mitigando l’isola di calore e aumentando la biodiversità nel contesto urbano».

Il direttore tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, Antonio Mortali, ha aggiunto: «Il Parco di via Verona è stato riqualificato con nuovi alberi e aiuole che ridisegnano il paesaggio urbano. Gli alberi creano zone d’ombra, mentre il dry garden introduce un modello di verde resiliente e contemporaneo, restituendo spazi pubblici più confortevoli e di qualità».

L’inaugurazione del lotto sud rappresenta solo la prima fase: Comune, cittadini e associazioni del quartiere avvieranno un percorso condiviso per la definizione di un Patto di cittadinanza, finalizzato a programmare in modo partecipato le attività del parco. Contestualmente, prenderà il via la riqualificazione del lotto nord, con la creazione di un bosco urbano e una pista di atletica ad anello che abbraccerà l’intera area verde.