Inaugurato in mattinata Cibus Connecting Italy: vetrina esclusiva per le novità di prodotto. FOTO

Cibus connecting Italy, il salone internazionale dell’alimentazione Made in Italy, ha aperto questa mattina alle Fiere di Parma.

1000 brand in esposizione, 550 nuovi prodotti 100 dei quali selezionati e in mostra nell’area “Cibus Innovation corner” e un attesa di 20mila visitatori per la due giorni di fine marzo.

Tra le tendenze quelle salutistiche e la crescente attenzione alla sostenibilità e ai nuovi pack, ma non diminuisce il trend legato alla valorizzazione di sapori locali, espressione dei territorio, gusti e tradizioni del made in Italy.

Gino Gandolfi, presidente di Fiere di Parma, durante il convegno inaugurale è tornato sull’accordo con Fiere di Milano: “Non senza fatica siamo giunti al traguardo sperato dopo un lavoro partito nel 2020 – ha spiegato Gandolfi -. L’operazione si è concretizzata con l’acquisizione da parte di Fiere di Parma del ramo d’azienda “Tuttofood” di Fiere di Milano, mediante un aumento di capitale riservato a Fiere di Milano quindi di fatto abbiamo un nuovo socio e siamo ancora più forti. L’obiettivo è quello di avere un’unica regia, quella di Fiere di Parma per le due principali manifestazioni nazionali dedicate all’alimentazione cioè Cibus e Tuttofood, quest’ultimo da principale competitor deve diventare un’alternativa alle principali manifestazione europee e attrarre espositori stranieri, mentre Cibus dovrà definitivamente consolidare la posizione di salone mondiale dedicato al made in Italy e ai prodotti Dop e Igp”.

La sfida è importante e affascinante e sarà l’inizio di un percorso di crescita di tutta la filiera agroalimentare italiana”.

A Cibus Connecting Italy sono presenti alcune aree speciali: Endurance Sports Nutrition con espositori di integratori alimentari, healthy food, Fruit & Vegetables fresh – frozen – processed area interamente dedicata all’ortofrutta fresca e ai produttori made in Italy, Horeca con una lounge dedicaata al networking e alla condivisione di esperienze per grossisti e distributori del Fuori Casa, Gelato & Pastry – Ingredients semi processed, Plant Based con le ultime innovazioni di prodotto e processo sugli ingredienti funzionali a base vegetale.

Cibus, nella versione tradizionale, tornerà a Parma dal 7 al 10 maggio 2024.

T.C.