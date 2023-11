Inaugurato in via Mazzini il Temporary Shop Manu Facta Art

È stato inaugurato lo scorso sabato 18 Novembre il Temporary Shop Manu Facta Art, dedicato alle eccellenze alimentari locali, frutto della collaborazione tra le imprese alimentari artigianali e CNA Agroalimentare di Parma che si impegna costantemente a valorizzare l’artigianato di alta qualità e a sostenere la filiera alimentare locale.

Capofila delle imprese impegnate nel progetto è l’azienda 50 Bio srl di Salsomaggiore. Il Temporary Shop Manu Facta Art, situato in Via Mazzini 43, è un progetto volto a valorizzare e promuovere i produttori artigianali del territorio parmense. Questo spazio unico raccoglie una ricercata selezione delle delizie gastronomiche locali e offre la possibilità di immergersi in un viaggio tra i sapori autentici di antiche tradizioni e di ricette innovative.

L’iniziativa non solo celebra la ricchezza gastronomica di Parma, ma vuole anche contribuire alla rigenerazione commerciale del centro storico, offrendo una nuova vita ad uno spazio commerciale sfitto e sostenendo attivamente la vitalità economica del centro storico, attraverso la promozione dell’identità enogastronomica locale.

Presenti all’evento di inaugurazione il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora del Comune di Parma Chiara Vernizzi che hanno evidenziato l’importanza del progetto per il valore commerciale e sociale del centro storico e per la promozione e la tutela dei prodotti artigianali del territorio. Un esempio positivo per rilanciare le eccellenze di Parma, cuore della Food Valley, e per costruire reti e sinergie che permettono di valorizzare il saper fare artigiano della filiera agroalimentare locale. Il Presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi ha affermato che l’iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione e nella valorizzazione del ricco patrimonio agroalimentare di Parma. Inoltre, ha aggiunto che la collaborazione per la creazione di questo Temporary Shop dimostra anche l’impegno condiviso nel sostenere le produzioni locali. Aldo Girardi, titolare di 50 Bio Srl e coordinatore del progetto, ha espresso i suoi ringraziamenti a CNA Parma per avere creduto nell’iniziativa, oltre ad Emil Banca Credito Cooperativo e al Dott. Alessandro Bacchini per il sostegno. L’obiettivo del progetto, ha poi proseguito, è stato quello di unire trenta realtà artigiane della Food Valley per creare collaborazione e sinergie tra tutte.