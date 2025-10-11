Inaugurazione del nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica al Centro sportivo “Agostino Lodi/Gianluca Signorini”

È stato inaugurato questa mattina il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica presso l’impianto sportivo “Agostino Lodi/Gianluca Signorini”, alla presenza di Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma.

“Questa inaugurazione rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica non è solo un impianto sportivo moderno e funzionale, ma un luogo di incontro, crescita e inclusione”, ha commentato l’Assessore allo Sport Marco Bosi. “Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri giovani, nella salute, nella socialità e nei valori che ci uniscono. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che oggi consegniamo con orgoglio alla cittadinanza.”

L’intervento, che ha comportato un costo complessivo di circa 240mila euro, è stato sostenuto dall’investimento della U.S. MONTEBELLO A.S.D. e dall’incremento del contributo di gestione del Comune che ha garantito alla società sportiva maggiori risorse lungo tutto l’arco della convenzione, per un totale di 106.720,11 euro che hanno contribuito alla sostenibilità dell’intervento.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un campo sintetico a 7 permeabile ad alte prestazioni con caratteristiche di elevata durabilità, comprensivo di nuovo impianto di illuminazione con 24 proiettori e 6 pali conici o rastremati da lamiera zincata.

L’intervento ha portato alla realizzazione di un nuovo campo per le competizioni ufficiali, ampliando le opportunità di utilizzo per le associazioni sportive locali e per la cittadinanza, e offrendo strutture sempre più moderne e accessibili alla comunità.