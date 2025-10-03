Inaugurazione del Parco Sportivo Orti Cinghio per la Festa dei Nonni

Si è svolta ieri, giovedì 2 ottobre, agli Orti del Cinghio, in occasione della Festa dei Nonni e delle Nonne, l’inaugurazione del nuovo Parco Sportivo Orti Cinghio, realizzato dal Comune di Parma nell’ambito del progetto Bio-Orti di Comunità, con il contributo della Fondazione Cariparma e dell’8×1000 della Chiesa Valdese.

All’inaugurazione sono inter

enuti, l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna.

L’iniziativa è stata un momento di festa, di incontro intergenerazionale e di promozione del benessere, con attività dedicate in particolare alle persone anziane o con difficoltà motorie, grazie al supporto della Medicina dello Sport dell’AUSL di Parma.

Presente anche la Dott.ssa Anna Sofia Delussu, responsabile della Medicina Sportiva e preventiva dell’AUSL e componente del Tavolo di Prevenzione Primaria del Patto Sociale per Parma che collabora attivamente con il progetto Bio-Orti di Comunità.