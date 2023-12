Inaugurazione di “Giramondo”, la sezione interculturale della Biblioteca Casa nel Parco dedicata a Susanna Oddi

Questo mercoledì 20 dicembre dalle 16.30 alle 19:30 al Centro Giovani La Scuola del Fare (Strada Naviglio Alto 4/1) inaugura “Una stanza tutta per sé”, punto prestiti del Sistema Bibliotecario Parmense.

La piccola biblioteca ospiterà la sezione interculturale “Giramondo” dedicata a Susanna Oddi, giovane traduttrice parmigiana scomparsa a luglio in un tragico incidente. Uno spazio speciale per testi, fumetti e romanzi in diverse lingue per ragazzi e ragazze del quartiere, della città e del mondo. Un modo per rendere omaggio allo spirito cosmopolita, alla professionalità e alla passione per la lettura di Susanna.

Durante il pomeriggio, si susseguiranno performance musicali e artistiche, tra cui il reading poetico a cura di Carlotta Pizzi ed Eleonora Conti, la proiezione del video “Vite da libri. Un mondo da leggere” a cura di LOFT, performance e letture musicali con Alberto Leoni e a conclusione, DJ Set a cura di Music Factory Parma.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto S.U.S.I. Spazi Unici per Sognatorə Intraprendenti. La Biblioteca sarà aperta a tutta la cittadinanza, ma specialmente rivolta a giovani dagli 11 ai 21 anni. Nel 2024 sono in programma eventi e laboratori di promozione alla lettura attraverso diverse forme espressive.