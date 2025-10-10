Inaugurazione sede della Fondazione Anna Mattioli in piazza Ghiaia

Oggi, 10 ottobre alle ore 18.00, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei principali partner territoriali, viene inaugurata la sede della Fondazione Anna Mattioli nel Palazzetto restaurato di Piazza Ghiaia n. 21.

Domenica 12 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00 la Fondazione apre le sue porte a tutti, con attività di intrattenimento, animazione ed informazione e tante sorprese, sul tema della cura delle bambine e dei bambini nel cuore di Parma.

“Con la nuova vita data allo storico immobile restaurato nella Piazza della Ghiaia e con il suo impegno nella sensibilizzazione sul tema della cura dei minori e nelle tante attività nelle scuole per stimolare la creatività dei bambini e favorire la conoscenza e il giusto valore formativo di tutte le arti, incluso il cinema, la Fondazione Anna Mattioli ne conferma l’importanza quali potenti strumenti di welfare culturale e come base di una più robusta e rigogliosa crescita sociale” – dichiara il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto.

“Tanti i risultati del nostro lavoro finora raggiunti – chiosa orgoglioso il Presidente Roberto Pagliuca, per conto dell’intera squadra della Fondazione Anna Mattioli: abbiamo dato e continueremo a dare riparo temporaneo a nuclei fragili con figli minori da accudire, a sostenere centri o associazioni che si occupano di cura di bimbi e di ragazzi affetti da deficit cognitivi o afflitti da emarginazione sociale, a promuovere lo sport e a favorire la pratica sportiva dei minori e dei ragazzi diversamente abili, a sensibilizzare nelle scuole i più piccoli a scelte di vita sostenibili e rispettose dell’ambiente, a sottolineare il valore e l’armonia delle note diverse per l’abbattimento di barriere e pregiudizi con l’uso di strumenti artistici ludico formativi ed informativi. Tanti gli obiettivi raggiunti, ancora di più quelli programmati per il prossimo futuro, per contribuire davvero a “progettare il bene dalle fondamenta”. Invito tutta la Città ad affiancare la nostra Fondazione in un ideale abbraccio nella sua festa di domenica 12 ottobre e a sostenerla concretamente per aiutarla nei suoi progetti di cura dei minori”

La giusta crescita, la malattia o il disagio fisico, psicologico o sociale di un bambino è una sfida che coinvolge l’intera famiglia e la società.

Perciò la Fondazione Anna Mattioli vuole confermare di essere un punto di riferimento a Parma, per tutta la sua comunità, un posto ove le esigenze di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e delle loro famiglie fragili possano trovare ascolto, risposte possibilmente concrete e di sostegno, aiutandoli a vivere semplicemente come figli e genitori.

Con questo intento, dalle mura del Palazzetto della Ghiaia, la Fondazione Anna Mattioli continua dal 2021 ad impegnarsi sempre di più, ogni giorno, dando vita ai sogni di Anna, per contribuire ad una crescita sociale più giusta, sana ed inclusiva.