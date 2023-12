Si è sviluppato un incendio in un condominio di strada Baganzola.

Sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco ed è sul posto la nostra Protezione Civile.

Non ci sono state conseguenze per le persone, si è proceduto alla evacuazione e ad ora non sembra ci siano rischi né per le palazzine vicine, né per quel che riguarda rilasci nell’aria.