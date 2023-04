Grosso incendio nell’area commerciale davanti all’ex Salamini. VIDEO. Guerra: “Chiudete le finestre e limitate gli spostamenti”

Questo pomeriggio è scoppiato un grosso incendio in via Emilia Est presso l’area commerciale davanti all’ex Salamini.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco. Nessuna persona risulta ferita o intossicata.

E’ intenso l’odore di plastica bruciata.

L’incendio è divampato in un capannone che è stato distrutto.

“È in atto un importante incendio nella zona est della città, nell’area ex Salamini. Siamo sul posto con Protezione Civile e Forze dell’Ordine. Un denso fumo nero si sta sviluppando in direzione del centro città e pertanto raccomandiamo di tenere chiuse le finestre e di limitare il più possibile gli spostamenti. Occorreranno alcune ore per tornare alla normalità. Sono in corso i rilievi di Arpae per determinare con precisione l’entità del rilascio. In caso di necessità forniremo ulteriori aggiornamenti e nel frattempo vi invitiamo a monitorare gli organi di informazione e i canali istituzionali online per restare aggiornati sull’evolversi della situazione.” Lo scrive su Facebook il sindaco Guerra.