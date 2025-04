Incidente a Parma, un conducente ubriaco e l’altro drogato: denunciati due 27enni

Due sono le persone denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, altrettante le patenti ritirate con entrambi i veicoli rimossi e sottoposti a fermo amministrativo. Questo è il bilancio dell’attività di polizia effettuata a seguito di un’incidente stradale verificatosi in Via Torelli nella notte del 19 aprile dove è intervenuta una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Parma Centro.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due italiani di 27 anni, ritenuti, a seguito di accertamenti e verifiche, i presunti responsabili rispettivamente di guida in stato di ebrezza alcolica e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato all’una di notte di alcuni giorni fa, quando una pattuglia della Stazione di Parma Centro è intervenuta, su segnalazione della centrale operativa del 112, all’incrocio tra Via Battei e Strada Torelli, a causa di un incidente stradale con feriti che ha coinvolto due auto.

I Carabinieri, dopo aver delimitato l’area e assistito il personale sanitario, garantendo la sicurezza durante le operazioni di soccorso, hanno identificato i due conducenti in due italiani di 27 anni residenti in città.

L’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio dei Carabinieri, è risultato di media gravità: entrambe le auto hanno subito seri danni e i due conducenti, unici occupanti dei rispettivi veicoli, sono rimasti feriti, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi con trasporto in ospedale.

Durante le cure ospedaliere, su richiesta dei militari, entrambi i 27enni sono stati sottoposti ad accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue.

Uno dei due è risultato positivo all’esame ematico, con un tasso alcolemico di 1,69 g/l. L’altro, invece, è risultato positivo al test tossicologico, con un valore superiore a 85 ng/mL a fronte del limite di 0,50 ng/mL.

Alla luce di questi risultati, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida ad entrambi, con contestuale decurtazione di 10 punti, e al fermo dei veicoli.

Al termine degli accertamenti, considerata la loro responsabilità, entrambi i 27enni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

È doveroso precisare che, allo stato attuale, i due indagati sono solamente indiziati di reato, seppur gravemente, e che la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma