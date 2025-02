Incidente Castelguelfo, Procura: elicottero precipitato poco dopo il decollo

In relazione al tragico episodio verificatosi nella giornata di ieri, 5 febbraio 2025, relativo alla caduta in volo di un elicottero in Castelguelfo di Noceto, in cui hanno persona la vita il proprietario (Lorenzo Rovagnati) e due copiloti (Flavio Massa e Leonardo Italiani), questo Ufficio -stante la rilevanza dell’episodio e l’interesse pubblico alla conoscenza dei dettagli- precisa i seguenti aspetti allo stato emersi e comunque comunicabili:

l’elicottero è precipitato poco dopo il decollo per cause da accertare, schiantandosi nell’area del decollo stesso;

le tre persone appaiono decedute sul colpo; in particolare, il proprietario è stato rinvenuto all’interno dell’elicottero;

è stato disposto il sequestro dell’area ed altresì dell’elicottero, nonché della documentazione informatica relativa al volo, apparendo necessario disporre degli accertamenti di natura tecnica per verificare nello specifico modalità e cause dell’evento verificatosi;

le salme delle tre persone sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in vista dell’effettuazione degli esami autoptici, necessari per contribuire a chiarire nel suo complesso la delicata vicenda.

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino