Incidente fatale in autostrada: perde la vita a soli 30 anni Sophia Bolsi

La vita di Sophia Bolsi, 30enne di Montecchio residente a Parma dove lavorava da anni come modellista per Max Mara, è stata spezzata ieri mattina verso le 8.00 a seguito di un tragico incidente avvenuto sull’Autostrada A1 in direzione Bologna a pochi chilometri dal casello di Reggio Emilia.

La giovane donna era alla guida della sua Fiat Panda è stata tamponata da un tir condotto da un 55enne che ha avuto un improvviso colpo di sonno. L’impatto violento ha fatto sì che l’auto di Sophia finisse incastrata sotto al camion che aveva davanti. In quel tratto di strada si stava infatti formando una colonna dovuta al rallentamento del traffico per i lavori in corso qualche centinaio di metri più avanti.

Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.