Incontri “Giovani e Benessere: una sfida da vincere”, prossimo appuntamento il 9 febbraio alla Scuola Racagni

Il Comune di Parma, Assessorato alla Legalità con delega alla Sicurezza, Assessorato ai Servizi Educativi e Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con Prefettura di Parma, Comunità Betania e Associazione dei Gruppi di Controllo di Vicinato, sta realizzando un ciclo di 10 incontri rivolti alla cittadinanza dal titolo “Giovani e Benessere: Una sfida da vincere”.

Il prossimo appuntamento, aperto alla cittadinanza, a famigliari, ragazzi ed educatori è previsto per il 9 febbraio alle 18 nell’Auditorium della Scuola Racagni di via Bocchi.

Si tratta di una grande opportunità: poter dialogare con esperti su quali siano le strategie migliori per aiutare i nostri figli a crescere con consapevolezza, resilienza e capacità critiche.

La parola chiave è prevenzione da tutte le possibili forme di disagio che potrebbero manifestarsi in età adolescenziale ma, usando la parole della stessa relatrice, “non bisogna proteggere i ragazzi da ogni minaccia. Al contrario bisogna sviluppare in loro le difese immunitarie”.

La finalità degli incontri è proprio quella dare consigli pratici agli adulti per sviluppare queste “difese immunitarie”, le capacità di dialogo al fine di accompagnare i bambini ed i ragazzi a fare scelte ragionate e aumentare il benessere famigliare.

Come aumentare la responsabilità personale di un/una adolescente? Come stimolare il pensiero critico e l’empatia nei giovani? Come affrontare comportamenti sfidanti dei propri figli? Come gestire lo stress proprio e dei figli in famiglia? Come aumentare la fiducia reciproca nei rapporti giovani-adulti? Il mondo degli “adulti” può acquisire informazioni utili per accompagnare i bambini ed i ragazzi a svilupparle i propri talenti, le proprie potenzialità.

Gli incontri intendono fornire risposte a questi ed altri interrogativi con l’aiuto degli esperti Valentina MOLIN – sociologa, dottore di ricerca in sociologia della devianza e metodologia della ricerca sociale Università di Trento, e Riccardo LODI, responsabile sede centrale della Comunità Betania, coordinatore S.O.L.E. e progetto ONU “Family UNited” Parma.

A questi incontri sono invitati tutti i genitori e gli adulti di riferimento: nonni, zii, educatori, insegnanti. Nell’occasione la Polizia Locale sottolineerà i rischi, sempre sottovalutati, legati alla guida sotto l’effetto di alcool e droghe e l’ Associazione Controllo di Vicinato promuoverà l’importanza di fare rete per aumentare la sicurezza ed il senso di comunità.