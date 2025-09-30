Incontro a Busseto sulla cultura in Regione con Massari, Allegni e Lavagetto

“La cultura in Regione osservata dalle terre di Giuseppe Verdi” è il titolo dell’evento organizzato dal consigliere regionale del Pd Andrea Massari a Busseto, nelle terre che hanno dato i natali a Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi.

“La cultura è parte viva della nostra identità, L’Emilia-Romagna è una regione che unisce musica, letteratura e tradizione, trasformandole in motore di sviluppo e coesione sociale. In occasione delle settimane del Festival Verdi, appuntamento di prestigio internazionale, parleremo di cultura insieme all’assessora regionale Gessica Allegni e al vicesindaco e assessore del Comune di Parma alla cultura Lorenzo Lavagetto” scrive Massari. “E’ un incontro dedicato a cultura, territorio e futuro, per riflettere insieme su come valorizzare questo patrimonio unico e renderlo sempre più protagonista nel mondo.”

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si terrà mercoledì 1 ottobre alle ore 18.30 al Ridotto del Teatro Verdi a Busseto.

“Sarà anche l’occasione presenteremo anche una proposta avanzata in Regione da Matteo Daffadà, che sostengo con convinzione, sui temi verdiani nel mondo” conclude Massari.