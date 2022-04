Incontro a Moletolo con l’onorevole Paola De Micheli: “PNRR, opportunità per Parma e il suo territorio”

Si svolgerà giovedì 14 aprile alle ore 18.00 al circolo Inzani di via Luigi Anedda 3/a, a Moletolo, l’appuntamento “PNRR: opportunità per Parma e il suo territorio“, un incontro con l’onorevole Paola De Micheli, Responsabile nazionale PD per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Durante l’evento interverranno Barbara Lori, Assessora Regionale, Andrea Massari, Presidente della Provincia di Parma, e Filippo Fritelli, Segretario provinciale PD.

L’appuntamento è per: Giovedì 14 aprile, alle ore 18.00, al circolo Inzani di via Luigi Anedda 3/a, a Moletolo – Parma.