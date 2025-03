Incontro a Parma con l’on. Bignami (FdI) sulla separazione delle carriere dei magistrati

Venerdì 7 marzo alle h. 19, presso l’hotel Link 124 di Parma, il capogruppo alla Camera di FdI on Galeazzo Bignami e l’avv. Andrea Brezigar, responsabile dell’osservatorio informazione giudiziaria media e processo penale UCPI, si confronteranno su uno dei temi più caldi dell’agenda politica nazionale, ovvero “La separazione delle carriere dei magistrati”.

La riforma costituzionale presentata dal Governo Meloni propone come noto di separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti, assumendo dall’inizio della propria carriera il ruolo di Giudice o quello di Pm; introduce poi nuove regole per la scelta dei componenti del Csm, che da organo unico si divide in due, con sorteggio e modalità diverse per i magistrati requirenti e quelli giudicanti, etc. Tale proposta di riforma al momento ha superato il vaglio solo dalla Camera, non ancora del Senato, e ha suscitato la contrarietà di diverse anime appartenenti all’associazione magistrati, mentre sarebbe vista con favore dagli ordini professionali forensi. Su questo ci confronteremo venerdì con i nostri relatori, certi di offrire al dibattito punti di vista di indiscutibile valore.

Federico De Belvis, coordinatore provinciale di FdI