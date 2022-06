Incontro a Parma nell’ambito del progetto europeo “Potent” sulle fonti di energia rinnovabili

Si è tenuto in questi giorni a Parma, dal 27 al 29 giugno 2022, il meeting del progetto Potent, finanziato dal programma Interreg Europe. Il progetto europeo, “Potent” (Public Organisations Transform Energy Transition) ha come obiettivo quello di rendere più incisivo il passaggio a fonti di energia rinnovabili, favorendo la transizione energetica e la Carbon Neutrality.

I nove partner, provenienti da Spagna, Francia, Svezia, Inghilterra, Germania, Olanda, Estonia, Repubblica Ceca e, ovviamente, Italia, si sono incontrati per un confronto finale sulle attività sviluppate nel corso del progetto triennale. Il meeting è stato anche l’occasione per illustrare i piani di azione regionali, prodotti da ogni ente locale, che saranno, poi, realizzati nei prossimi anni, in ogni Paese coinvolto nel progetto.

Un valore aggiunto nel corso del progetto è legato alla collaborazione con il programmaGiocampus, dedicato ai giovani, per cui sono state realizzate delle lezioni, con il supporto di ARPAE, nelle scuole medie e superiori, sui temi della sostenibilità ambientale e transizione energetica. Inoltre, al Duc, è stato aperto lo sportello Energia, punto di riferimento strategico per informazioni e consulenze sui temi energetici e sul super bonus, per cittadini e portatori di interesse.

Il meeting ha previsto anche momenti conviviali, con lo scopo di far conoscere i luoghi artistici della città ed i prodotti tipici della ristorazione locale.