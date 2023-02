Incontro a Traversetolo sul tema “famiglie che aiutano altre famiglie in difficoltà

“Una Famiglia per una Famiglia”, ovvero famiglie che aiutano altre famiglie nei momenti di difficoltà, per esempio nella gestione della vita quotidiana o dei figli. Un servizio di affiancamento familiare avviato nel 2015, che nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) ha messo solide radici, diventando una preziosa rete di solidarietà e relazioni, organizzata e guidata dagli operatori del Centro per le Famiglie distrettuale che ha sede a Sala Baganza.

Per promuovere l’affiancamento familiare e rispondere alle domande di chi fosse interessato a partecipare, o più semplicemente a saperne di più, martedì 28 febbraio alle 16.30, all’Istituto comprensivo di Traversetolo (Via San Martino, 2) si svolgerà un incontro informativo davanti ad una tazza di tè. Per chi avesse la necessità di portare con sé i propri bambini e bambine, già dalle ore 16 potrà affidarli agli educatori dello “Spazio ragazzi 6/13” in Sala Martelli (sempre all’interno del plesso scolastico), che li intratterranno con giochi e attività.

L’incontro è organizzato dal Centro per le Famiglie in collaborazione con l’Istituto comprensivo locale e l’Associazione Con-Tatto. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie telefonando allo 0521 331395 negli orari di apertura (Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.