Incontro con Effetto Parma: “Idee, progetti e iniziative per lo sport”

Giovedì 26 maggio si è tenuto un incontro in cui Marco Bosi assieme ai cittadini di Parma, Giovanni Marani e Vincenzo Pincolini si sono trovati per parlare del futuro sportivo della città.

Lo sport e l’attività fisica in generale sono una componente importantissima per il benessere di una persona per questo noi di Effetto Parma abbiamo pensato ad una serie di iniziative per rilanciare questo tema in città. Ne abbiamo parlato in occasione di un incontro, dove Marco Bosi, vicesindaco con delega allo sport, Giovanni Marani, ex assessore allo sport e Vincenzo Pincolini, preparatore atletico della nazionale di calcio under 21 e ex preparatore della prima squadra.

Insieme con i cittadini di Parma abbiamo discusso di idee, progetti e proposte legate allo sport in città: l’importanza dell’educazione motoria, percorsi di formazione per dirigenti sportivi ma anche una serie di manovre straordinarie a sostegno delle società sportive per affrontare il caro bollette, un’iniziativa simile a quella già attuata durante l’emergenza Covid.

Marco Bosi ha dichiarato: “Rafforzeremo e renderemo ancora più accessibile il progetto «Tutti in Campo», con cui sosteniamo l’accesso allo sport delle famiglie meno abbienti: l’anno scorso ben 900 famiglie hanno fatto uso del voucher da 500 euro, un passo impegno importante per diffondere una cultura del benessere e di prevenzione sanitaria. Amplieremo le nostre strategie per guardare a tutte le fasce d’età, in modo da coinvolgere tutti i cittadini. Vogliamo una città che sia in grado di ospitare grandi manifestazioni sportive, che fungano da volano per la promozione del territorio”.

