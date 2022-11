Incontro dedicato alla terza età con il prof. Marcello Maggio nella sede di Confesercenti Parma

Giovedì 10 novembre, alle ore 15, si terrà un importante incontro dedicato alla salute nella terza età, organizzato da Confesercenti Parma e da FIPAC, Federazione Italiana Pensionati del Commercio.

“Invecchiamento in salute ed attivo” nasce con l’intento di sensibilizzare e di trattare temi basilari per la salute di ognuno, come l’importanza di un’attività motoria adeguata e di un’alimentazione sana e varia.

Prevenire e combattere il colesterolo, l’ipertensione e le malattie cardiache non è impossibile e può essere importante iniziare proprio da metodi e abitudini semplici ed efficaci che permettano di mantenersi in salute e in forma.

Il relatore del convegno sarà il Prof. Marcello Maggio, Primario della Clinica Geriatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Il Professor Maggio ha trascorso periodi di studio presso il National Institute on aging, National Institutes of Health di Baltimora (USA) ed è componente dell’European Academy of Medicine of Ageing.

È Professore associato di Medicina interna presso l’Università di Parma e, dal 2017, è direttore della Scuola di specializzazione in geriatria e docente di diverse Scuole di specializzazione.

Autore di articoli su prestigiose riviste scientifiche, è anche coautore delle Linee Guida Europee nel campo della nutrizione in geriatria.

L’incontro si svolgerà presso la sede di Confesercenti Parma, in via La Spezia 52/1A, con ingresso libero e preventiva prenotazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al convegno:

tel: 0521 382611 – mail: info@confesercentiparma.it