Incontro di Cgil Women: “Azioni antiviolenza e supporto alle donne, il nuovo protocollo regionale”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CGIL Parma e Women CGIL Parma organizzano per martedì 25 novembre, alle ore 10, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A, un incontro pubblico sul tema “Azioni antiviolenza e supporto alle donne. Il nuovo protocollo regionale”.

L’ncontro permetterà di approfondire i contenuti delrecente Protocollo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da CGIL, CISL e UIL relativo alla predisposizione di spazi all’interno di consultori e case della salute per l’accoglienza e il delle persone che hanno subito violenza o molestie nei luoghi di lavoro, che si avvale delle organizzazioni sindacali come primo centro di ascolto ed orientamento al servizio.

Dopo l’introduzione di PAOLA BERGONZI, segretaria confederale CGIL Parma con delega alle politiche di genere, interverranno ISABELLA PAVOLUCCI, segretaria CGIL ER con delega alle politiche di genere, BARBARA BEZZI, presidente CUG Comitato unico di garanzia AUSL Parma, e PAOLA CAPPONI, avvocata, esperta in diritto di famiglia.

L’occasione sarà utile anche per rilanciare, in una giornata non solo simbolica, la raccolta fondi a favore del CAV di Parma, iniziativa che già negli scorsi anni, a partire da un’offerta minima di 2 euro, aveva permesso di sostenere fattivamente l’attività del Centro.