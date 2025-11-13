Quotidiano online di Parma

Incontro di Confartigianato: crescere significa aprirsi all’innovazione con consapevolezza

di AndreaMarsiletti2

La crescita dell’impresa, nella complessità dello scenario economico e geopolitico attuale,non può prescindere da soddisfacenti livelli di competenza, organizzazione e valorizzazione delle professionalità.

Sono queste linee guida che hanno animato il partecipato incontro, organizzato da Confartigianato Parma Imprese in partnership con Cassa Padana, all’Hotel Parma & Congressi dal titolo “Dal saper fare al saper crescere” nell’ambito di una serie di workshop tematici che Confartigianato Parma propone periodicamente per aggiornare e stimolare i propri associati.

Dopo l’introduzione del presidente di Confartigianato Parma Enrico Bricca che ha posto l’accento sulla crescita dell’impresa proporzionale al grado di preparazione per poter competere sui nuovi mercati e l’intervento di Davide Gibellini, responsabile new business di Cassa Padana, sull’aspetto organizzativo come elemento trainante nel consegnare valore e autorevolezza alle aziende, si è svolta l’ animata tavola rotonda che ha presentato, grazie ai tre relatori esperti intervenuti, numerose casistiche virtuose di modelli sostenibili.

† Il dialogo tra Maria e la Maddalena, e la fede cominciò a parlare con voce di donna [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Moderati dal giornalista Andrea Gavazzoli hanno preso la parola il Segretario Generale di Confartigianato Parma Massimiliano Crapa , Carlo Scaldarella di Nomesis e Claudio Migliorati responsabile ufficio sostenibilità di Cassa Padana.

Crapa “ Anche la microimpresa, quando è ben organizzata, può guadagnare ottime performance di rendimento e questo dipende dall’incentivare una mentalità da coltivare ogni giorno anche grazie all’innovazione presente sul mercato”.

Carlo Scaldarella “I giovani hanno il desiderio di imparare , crescere e contribuire ma ascoltarli è la chiave per trattenerli”. Migliorati “ il passaggio generazionale si costruisce nel tempo ma servono continuità e pianificazione”.

Al termine interessante dibattito con le domande dal pubblico di imprenditori presenti in sala. 

