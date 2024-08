Incontro di serie A “Parma – Milan” di sabato 24 agosto: le modifiche alla viabilità

In occasione della partita Parma 1913 – Milan, che si disputerà sabato 24 agosto, alle 18.30, allo stadio Tardini, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Sabato 24 agosto dalle 00 alle 22 divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli privati dei tifosi ospiti, nel parcheggio scambiatore Nord – Largo Maestà del Taglio.

Sabato 24 agosto, dalle 10 alle 22, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per i seguenti tratti stradali: via Torelli, da piazzale Risorgimento a via A.Frank; via Puccini; via Pezzani; via Scarlatti; viale Duca Alessandro, da piazzale Risorgimento a via Viotti; viale San Michele, da piazzale Risorgimento a viale Campanini (eccetto veicoli accreditati con apposito permesso “Parma Calcio”); viale Pier Maria Rossi, da piazzale Risorgimento a viale Campanini; viale Partigiani d’Italia; parcheggio (lato Sud) compreso tra viale S. Michele, piazzale Risorgimento e viale P. M. Rossi, escluso venditore ambulante autorizzato; piazzale Risorgimento.

A partire dalle 15 e sino a cessate esigenze divieto di circolazione veicolare nelle seguenti strade e

piazze: via Torelli, da piazzale Risorgimento a A.Frank; via Viotti, da via Torelli a viale Duca Alessandro; viale Duca Alessandro, da piazzale Risorgimento a via Viotti; via Scarlatti; via Pezzani; via Paganini, da via Furlotti a viale Partigiani D’Italia; via Puccini; viale San Michele, da piazzale Risorgimento a viale Campanini; viale Pier Maria Rossi, da piazzale Risorgimento a viale Campanini; stradone Martiri della Libertà, da piazzale Risorgimento a strada Farini; viale Partigiani d’Italia, da piazzale Risorgimento a rotatoria viale Campanini; piazzale Risorgimento; strada Zarotto, da via Sidoli a via Traversetolo escluse intersezioni.

Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono Pass di cortesia o un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico), i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, le biciclette, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno speciale.

Istituzione del divieto di circolazione anche pedonale dalle 15, per i tifosi locali in via Torelli (nel tratto compreso da piazzale Risorgimento all’intersezione con via Anna Frank); in via Viotti (tra via Torelli e via Duca Alessandro); in via Viotti (tra via Torelli e via Duca Alessandro).

Istituzione del divieto di circolazione anche pedonale dalle 15 per i tifosi ospiti in via Duca Alessandro (nel tratto compreso tra piazzale Risorgimento e via Viotti); in via Viotti (tra via Torelli e via Duca Alessandro); in via Viotti (tra via Torelli e via Duca Alessandro).

Dalle 10 alle 22 istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in via Puccini, nel tratto compreso tra viale Partigiani d’Italia e via Bandini.

Dalle 14 alle 19.30 destituzione della corsia preferenziale in strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.

Anche per la stagione 2024-2025 è inoltre in vigore il divieto per alcolici, vetro e lattine nelle tre ore antecedenti l’inizio e nell’ora successiva alla fine di tutti gli incontri di calcio che si svolgeranno allo stadio “Ennio Tardini”.

Per motivi di sicurezza e ordine pubblico è stato disposto:

divieto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande con gradazione alcoolica superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale;

divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio (prevedendo in sostituzione la vendita e la somministrazione in contenitori di carta o plastica).

I divieti hanno valenza nel perimetro delimitato dalle seguenti strade (ricomprese): via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, viale Partigiani d’Italia, viale Martiri della Libertà.

L’inottemperanza a quanto disposto prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.