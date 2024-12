Incontro in Municipio per illustrare il futuro del canile-gattile municipale

Il Vice Sindaco e Assessore al Benessere animale Lorenzo Lavagetto ha invitato in Municipio i rappresentanti delle associazioni per la Tutela degli Animali di Parma e, alla presenza della Garante Gabriella Meo, ha presentato i significativi cambiamenti del Polo di affezione Lilli e il Vagabondo. In vista di un futuro in house providing ha illustrato le previste novita’ nel servizio e nella struttura e l’impegno per la soluzione delle criticità riscontrate finora.

“Abbiamo voluto un momento di condivisione del percorso che abbiamo intrapreso” ha detto l’Assessore Lavagetto “il futuro del canile e la gestione dei servizi che eroga a favore degli animali ospiti stanno a cuore a tutti e insieme parteciperemo a costruirne un nuovo e piu’ efficace corso’.